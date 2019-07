Inovadoras por essência, as startups têm transformado modelos de negócio ao redor mundo e, durante o “Conecta 2019”, o Sebrae/PR será o ponto de encontro das iniciativas mais promissoras no Paraná.

O evento, que ocorre nos dias 26 e 27 de julho em Curitiba, vai reunir numa exposição as 15 startups atendidas pelo Sebrae/PR que têm apresentado os resultados mais positivos no Estado, além das dez empresas finalistas do SDG Tech Awards, premiação da organização dinamarquesa Sustainary.

De robôs para restaurantes à aceleração de processos no judiciário; do pagamento do dízimo na maquininha à redução do desperdício de comida por meio de um app, quem visitar o Conecta vai entrar em contato com o universo da inovação que pipoca no ecossistema das startups paranaenses.

“São startups de ponta que foram atendidas pelo Sebrae/PR e o público vai ter a oportunidade de conversar com os empreendedores sobre a estratégia, as dificuldades, as boas práticas. As startups têm maior agilidade para inovar, porque tudo acontece mais rápido, seja para criar algo novo ou corrigir o que tem que ser corrigido”, comenta o coordenador do projeto Startup do Sebrae/PR, Rafael Tortato.

O estímulo no evento não é só à criatividade, mas aos negócios. Tortato lembra que tanto os palestrantes quanto investidores e profissionais de companhias globais, como a Amazon, estarão no Sebrae/PR.

Expansão da paranaense Reymaster

A Reymaster, distribuidora de materiais elétricos, está investindo pesado no mercado catarinense e em agosto, mês em que comemora 32 anos de história, passa a atender em um empreendimento ainda maior em Joinville.

A empresa paranaense iniciou as atividades de sua filial em Joinville em maio de 2018 e em menos de um ano já sentiu a necessidade de mudar para um local maior. A Reymaster foi fundada em 1987 e hoje sua matriz está localizada em Curitiba, com 170 funcionários diretos. “Estamos empenhados no ambiente digital e na indústria 4.0. Hoje e no futuro ações de inovação e digitalização tem que fazer parte de nossa cultura, diminuindo o tempo que separa a necessidade e a satisfação de nossos clientes”, afirma o diretor Marco Stoppa. A meta para este ano é faturar R$100 milhões, um aumento de 20% em relação ao ano de 2018.

Inaugurada a nova loja da Chá & Arte

Curitiba ganhou a quinta loja da Chá & Arte, localizada em um endereço estratégico, que vai trazer toda a magia dos chás para a região do Alto da XV. São 30 m² de um ambiente acolhedor, que traz uma diversidade imensa de produtos livres de conservantes e aromatizantes – ervas tradicionais, infusões especiais, condimentos, especiarias e até acessórios, como garrafas, bules, canecas e infusores.

A nova loja será comandada pelos irmãos Naiane e Douglas Politano, jovens empreendedores que enxergaram na marca uma possibilidade de mudança de vida e crescimento pessoal. Naiane é formada há 9 anos em Odontologia pela UFPR e atuava profissionalmente em Porto Velho – RO. “Eu senti a necessidade fazer algo além da minha formação, e empreender era um sonho. Me mudei para Curitiba e iniciamos o processo de franqueamento”, conta Naiane Politano. Além da loja do Alto da XV, a Chá & Arte está presente na região do Centro, Hauer, Água Verde e São Braz.

Kopenhagen inaugura nova loja

A Kopenhagen Curitiba inaugurou recentemente a décima primeira loja na capital paranaense. A nova franquia da mais famosa grife de chocolates finos do Brasil, que tem 91 anos de existência, fica no Mueller Gourmet, shopping onde a marca já possui uma loja no piso L3.

O diferencial da nova loja da Kopenhagen é o espaço externo do pavimento L4. Mesas e cadeiras em um ambiente aconchegante e requintado para melhor atender os clientes, que agora podem saborear as delícias da marca ao ar livre.

Sul do Brasil oferece mais empregos

Segundo dados levantados pela Catho, ao longo do ano de 2019, o Sul do Brasil tem se mostrado a região mais aquecida em oportunidades, com aumento de 7% nas vagas de trabalho, número maior que a média do país, que obteve crescimento de 5%.

O levantamento também apresenta o cenário do emprego nas demais regiões do Brasil, quanto ao total de postos de trabalho ao compararmos o primeiro quadrimestre de 2018 com o primeiro quadrimestre de 2019: Sudeste (6%), Nordeste (1%), Norte (0%) e Centro Oeste (-3%). Os números refletem em uma média nacional de 5%.

Para Rafael Stille, diretor de estratégia da Catho, os números apontam uma melhor performance do mercado de trabalho na região, pois esta tem apresentado ritmo maior de contratações, bem como crescimento na criação de novos postos de trabalho.

“O mais importante a se destacar na região Sul é a formalização da mão-de-obra, que faz com que os dados sejam ainda mais expressivos, uma vez que estamos falando da movimentação de trabalhadores formais. Diante de um cenário de emprego informal, observar o crescimento desses postos de emprego apresentam uma retomada na economia, ainda que tímida e lenta”, afirma Stille.

Dentre as áreas que mais abriram oportunidades de vagas na região Sul, destacam-se os setores: Finanças/Contabilidade (23%), Comercial/Vendas (20%), Logística e Suprimentos (13%) e TI (8%). A última, tem aberto cada vez mais oportunidades de emprego, uma vez que perpassa por diversos setores de trabalho, tais como as áreas indústria, serviços, saúde, comunicação, dentre outros.