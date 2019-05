Nesta semana, um dos maiores eventos voltados à área de e-commerce vai acontecer em São Paulo. A 7ª edição do VTex Day, que acontecerá nos dias 30 e 31, terá grandes nomes mundiais participando do evento, como o ex-presidente dos EUA, Barack Obama, o jornalista Ricardo Amorim, o CEO da C&A, Paulo Correa, Cristina Junqueira, cofundadora e VP do Nubank e diversos outros nomes e pretende trazer as maiores e mais quentes novidades para varejistas online do país.

Uma delas e que vem revolucionando a experiência entre marcas e usuários é a Send4, que, além de patrocinadora do evento, estará com um estande apresentando o Troque Fácil, plataforma que possibilita a automação de engajamento pós-venda em processos de troca e devoluções não só do varejo online, mas também offline. O principal objetivo da startup, que foi eleita como uma das Top10 para o varejo e que recentemente foi avaliada como uma das 100 mais promissoras do Brasil, é chamar a atenção para um processo que, muitas vezes, passa despercebido por varejistas: o PÓS-VENDA.

“Essa é uma área que costuma pensar em vendas, engajamento, conversão, meios de pagamento, remarketing, mas que acaba esquecendo um dos processos mais importantes na jornada de compra do consumidor, sobretudo na internet. O pós-venda pode ser um fator determinante para o sucesso ou não de uma marca. Para se ter ideia, hoje, cerca de 90% das lojas online têm devoluções de mercadorias, esse número traz um diagnóstico não só dos clientes, mas, sobretudo, do negócio. Cerca de 90% dos clientes que passam pela experiência de troca não comprariam em lojas que dificultam a troca. Ou seja, pensar nessa questão da logística reversa é fundamental em um cenário em que cerca de 76% dos brasileiros realizam compras online” explica Cristian Trentin, CEO da Send4.

Durante o evento, a Send4 pretende não só mostrar a importância de se pensar nesses dados como fundamentais para a retenção e fidelização de clientes, mas também possibilitar que os varejistas conheçam o produto e entendam a facilidade que a plataforma possibilita. “Iremos com um slogan que é a síntese do Troque Fácil: “afasto devolução e amarro clientes em 3 cliques”. É uma brincadeira saudável e que reflete a importância e a simplicidade com que se pode resolver um problema que irá trazer prejuízo para o varejista, se for simplesmente desconsiderado”, diz Trentin.

Recentemente, a startup fez um levantamento que mostra a realidade no pós-venda: De todas as devoluções realizadas nas cerca de 90% lojas online, 43% estão relacionadas a diferenças na cor e no tamanho do produto, 23% a produtos danificados e 10% não condiz com a descrição no site. O que fazer quando isso acontece? “A experiência de compra do cliente tem que ser completa. Ele não deve ficar satisfeito apenas durante a compra, mas, sobretudo, quando esse tipo de situação acontece, e., para isso, a Send4 traz todo um expertise que pode se somar para que o cliente volte a comprar desta marca”, finaliza Trentin.