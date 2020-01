Startup curitibana abre programa de jovens talentos

Uma das mais importantes startups voltada para o mundo varejo, a Send4, que tem sede em Curitiba, abrirá no mês de fevereiro um programa de jovens talentos que tem como objetivo oferecer oportunidade para recém-formados entrarem para o mundo dos negócios e da tecnologia. O programa contará com diversas vagas, e é uma excelente oportunidade para quem está saindo da universidade e pretende construir carreira na área de tecnologia. Os selecionados farão parte do time de Growth da empresa.

“Esse é um programa que busca oferecer oportunidade real de colocação no mercado de trabalho. Vamos selecionar jovens talentos, oferecer treinamento e a possibilidade futura de efetivação, ou seja, é uma porta de entrada para trabalhar em uma empresa que está fazendo história no mundo da tecnologia”, afirma o CEO da Send4, Cristian Trentin.

No programa, os jovens selecionados serão encaminhados inicialmente para as funções de Customer Success (CS) e Sales Development Representative (SDR), e receberão durante o período de um mês um treinamento intensivo sobre o negócio da Send4 e a área de atuação da retailtech.

Além disso, o programa concederá benefícios como palestras de outros empreendedores de Curitiba. Após um ano, os selecionados poderão ser efetivados.

Tecnologia eficiente para o varejo

A Send4 vem sendo reconhecida como uma das principais ferramentas para o varejo. Com o produto Troque Fácil, a startup foi reconhecida como top 10 para o varejo no ranking 100 open startups, além de ter sido a única selecionada da América Latina a participar do programa 500 startups, um dos maiores programas de aceleração do vale do Silício. O Troque Fácil é uma plataforma que garante ao comércio eletrônico a possibilidade de converter devoluções de produtos em trocas, oferecendo ao usuário um processo facilitado na hora de realizar a troca.

Criada em 2017, a Send4, que é uma retailTech (startup voltada para o varejo), conseguiu, no último ano um crescimento trimestral de 121%, além do impressionante número de R$ 20 milhões em mercadorias trocadas através da plataforma Troque Fácil, o que significa mais de 100 mil trocas. Além disso, são mais de 150 grandes varejistas atendidos pela solução, e as mais recentes conquistas foram a marca Reserva e Decathlon. “Implantar uma solução como a Troque Fácil para o varejo é essencial. Precisamos impactar positivamente o cliente, para que ele tenha uma boa experiência de compra, afinal, é cinco vezes mais barato manter um cliente antigo que conquistar um novo. Com isso, conseguimos, nesses dois anos, oferecer uma média de 60% de reembolsos retidos em créditos e vale-compras, uma média bem acima do mercado”, explica Trentin.

Como se cadastrar

Os recém-formados que têm interesse em participar do programa, basta acessar https://www.troquefacil.com.br/jovens-talentos-send4-2020/