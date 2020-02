Stadler anuncia prioridades estratégicas

A STADLER, empresa especializada em projetar e montar plantas de triagem para o setor de reciclagem e destinação final de resíduos, está iniciando o ano de 2020 com prontidão para atender ao volume e complexidade crescentes das demandas do setor de reciclagem. Os objetivos estratégicos da empresa para 2020 permanecem focados em antecipar a evolução do setor de reciclagem, detetar novos requisitos à medida que surgem e manter a flexibilidade operacional para desenvolver soluções para resolvê-los em um curto espaço de tempo.

Willi Stadler, CEO do Grupo STADLER, declarou: “A economia circular é o futuro, a maneira de enfrentar os principais desafios ambientais do nosso século, como a questão global dos resíduos. Em todo o mundo, a consciência de que precisamos mudar nosso estilo de vida está crescendo rapidamente. Nesse contexto, o setor de reciclagem deve crescer significativamente, também impulsionado por políticas e regulamentos cada vez mais rigorosos. Na STADLER, estamos prontos: temos o know-how, a experiência e a capacidade operacional para apoiar o setor de reciclagem à medida que ele evolui. A mudança já está acontecendo e estamos fornecendo soluções para os novos requisitos à medida que surgem”.

Atenda à nova demanda por especialização e altas taxas de pureza na saída de classificação

A indústria de reciclagem está exigindo das plantas de triagem altos níveis de pureza das frações classificadas, a fim de atender à demanda de seus clientes por produtos finais reciclados de alta qualidade que podem competir com materiais virgens no mercado. Essa evolução também está gerando uma demanda por uma maior especialização nos processos de classificação e a capacidade de classificar vários materiais de maneira flexível.

A STADLER antecipou essa evolução e já concluiu diversos projetos que atendem a essas novas necessidades, como uma das primeiras plantas de triagem do mundo especializada em filmes: a planta da Integra Plastics em Sofia, Bulgária, com capacidade para 4 toneladas / hora, classifica as frações em HDPE, PP e LDPE e por cor (transparente, azul e verde).

“Em nossa indústria, a especialização será a chave do sucesso nos próximos anos”, explica Jürgen Berger, Diretor de Vendas. “Na STADLER, temos flexibilidade operacional e experiência para desenvolver novas soluções para atender à demanda de especialização e alcançar as mais altas taxas de pureza possíveis – e podemos responder rapidamente a novas necessidades. Esse é um dos nossos principais pontos fortes e continuará sendo um foco importante para nós”.

O mais recente projeto da STADLER para a empresa francesa de reciclagem Schroll Group demonstrou sua capacidade de desenvolver soluções personalizadas para atender à demanda de classificação de mais frações e maior flexibilidade operacional. A empresa projetou a nova instalação de triagem na cidade de Épinal para processar 80.000 toneladas de resíduos por ano, permitindo expansão futura e adição de frações adicionais. Possui duas plantas independentes – uma para multimateriais e outra para material oco – para fornecer mais flexibilidade. Neste projeto, a STADLER também completou com sucesso o desafio de entregar dentro do prazo, em apenas 14 semanas, incluindo o início das duas linhas.

A STADLER é rápida em identificar novas necessidades e fornecer a resposta com uma nova máquina ou otimizar as existentes, alterando seu posicionamento ou dimensionamento. O objetivo passa por realizar testes extensivos na solução proposta em seu Centro de Testes ou na fábrica do cliente até que o resultado desejado seja alcançado.

Está constantemente aprimorando seus produtos ou ampliando o alcance para atender a essas novas necessidades. Em 2019, desenvolveu uma versão mais ampla de seu removedor de etiquetas, lançado no ano anterior, identificando um requisito para processar um maior volume de garrafas. A nova versão aumentou a capacidade de 6 toneladas / hora de garrafas plásticas da máquina original para 9 toneladas / hora. No mesmo ano, aprimorou seu capô de expansão para atender aos mais recentes requisitos do mercado de classificação ótica, e a nova versão já está apresentando excelentes resultados em diversas fábricas.

Entrar em novos mercados, ajudando a estimular a economia circular

A STADLER tem visto um interesse crescente nos mercados latino-americanos pelo desenvolvimento de sua indústria de reciclagem, à medida que se esforça para limitar o crescimento de aterros sanitários e desenvolver sua economia circular. A empresa identificou um forte interesse no México e, após concluir vários projetos nos últimos dois anos, a empresa agora planeja estabelecer presença direta por meio de uma subsidiária nos próximos meses para apoiar melhor os clientes nesse mercado.

Também concluiu recentemente a mais avançada unidade de triagem para embalagens leves, plásticos, papel e papelão no Brasil. A fábrica da Mulitlixo, em São Paulo, Brasil, está em fase final de testes. Inclui uma plataforma de visualização para os visitantes examinarem a planta e seu processo com segurança, testemunho do crescente interesse da indústria de reciclagem no país.

Preparado para crescimento contínuo

Com o setor de reciclagem definido para crescer rapidamente nos próximos anos, a STADLER está pronta para atender à crescente demanda em termos de capacidade e complexidade. Em 2014 e 2016, investiu, em duas fases, na construção de um novo centro de produção em Altshausen e, no ano passado, concluiu o projeto com a inauguração da nova sede no mesmo local, reunindo toda a equipe. Também está investindo em um novo galpão de produção na fábrica da Eslovênia, a fim de aumentar ainda mais a capacidade de produção. Esses investimentos permitirão operar com mais eficiência e com a maior flexibilidade.

O foco da STADLER em fornecer a melhor resposta às necessidades de seus clientes também levou a empresa a fechar uma parceria com a Krones, especialista no processo de lavagem e descontaminação. Com essa aliança, agora é capaz de oferecer uma planta chave na mão para o processo completo de reciclagem, desde a triagem até a saída final de novos materiais reciclados.

Claus Maier, segundo CEO do Grupo STADLER, conclui: “Nossa prioridade estratégica é o cliente. Eles são nossa prioridade, porque, na STADLER, sabemos que nosso sucesso depende do sucesso de nossos clientes”.