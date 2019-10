Com gols dos atacantes Brocador e Guilherme, o Sport venceu na ultima rodada e deu mais um passo rumo a elite do Brasileiro, na noite da ultima quarta-feira ao vencer o Paraná Clube, por 2 a 1, de virada, na Ilha do Retiro, pela Série B.

Na 5ª feira: CRB 1 x 0 Botafogo-RP e Coritiba 0 x 0 Operário-PR. Os 4 primeiros: Bragantino(59 pontos), Sport(56), Atlético-GO(49) e *Coritiba(48). No rebaixamento: Figueirense(31), Vila Nova-GO(31), Criciúma(29) e São Bento(27).

O Coxa tem um jogo a menos e enfrenta na próxima terça-feira o Cuiabá fora de casa.

* um jogo a menos