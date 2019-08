NOVA YORK (Reuters) – O índice S&P 500 se recuperou de fortes perdas registradas no início da sesssão e encerrou em leve alta nesta quarta-feira, com investidores comprando ações duramente golpeadas recentemente, enquanto os rendimentos de títulos soberanos saíram de mínimas que levantaram temores de uma recessão.

“Como reduzmos as perdas pela metade e continuamos subindo, tornou-se uma questão de os compradores continuarem interessados ​​em seguir comprando ações que eles acham que foram excessivamente vendidas”, disse Michael James, chefe de operações com ações na Wedbush Securities.

O pregão, contudo, foi instável, com o foco ainda nas taxas de juros.

Os rendimentos dos Treasuries ainda caíram, com as taxas dos títulos de 30 anos se aproximando de mínimas recordes, diante do aumento das preocupações com a desaceleração econômica global e de apostas de que o Federal Reserve terá que acelerar o ritmo dos cortes nas taxas de juros para conter os crescentes riscos de recessão.

Na quarta-feira, os bancos centrais de Nova Zelândia, Índia e Tailândia reduziram suas taxas de juros, em meio a temores crescentes de que a guerra comercial EUA-China possa agravar a desaceleração da economia global.

As preocupações comerciais ressurgiram depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou na semana passada impor tarifa de 10% sobre 300 bilhões de dólares em importações chinesas e, na segunda-feira, classificou a China como manipuladora cambial.

O índice Dow Jones caiu 0,09%, a 26.007 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,076689%, a 2.884 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,38%, a 7.863 pontos.

Fonte: Reuters