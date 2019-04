O programa Seja um Fornecedor, lançado pela Souza Cruz no início deste ano, já começa a apresentar seus primeiros resultados. A empresa, que subverteu a lógica da área de compras ao disponibilizar um canal online para cadastro no lugar da tradicional busca ativa, renovou o ciclo de inscrições para empresas interessadas em apresentar soluções para as áreas de negócios da companhia.

Na primeira leva, o Seja um Fornecedor recebeu mais de 150 inscrições, categorizadas em 13 áreas diferentes. O principal objetivo do programa é criar um novo processo de aproximação entre empresas e fornecedores, facilitando a comunicação e alinhando expectativas de parceria. “Precisávamos ir além do modelo comercial tradicional, com um novo processo mais ágil e menos burocrático. O Seja um Fornecedor propôs algo inovador: trazer essa empresa para contar o que seu negócio pode fazer para nós, conversando diretamente com os profissionais da Souza Cruz que atuam na área impactada por esse negócio. O foco está nas soluções que serão apresentadas e, até por isso, não restringimos faturamento, porte ou outros detalhes. Não há certo nem errado. Estamos olhando para o futuro e queremos parceiros que tragam mais inovação e soluções criativas para a indústria”, explica o head de Suprimento da Souza Cruz, Guilherme Loponte.

Para os fornecedores, o programa é uma oportunidade de aproximação com a Souza Cruz. Priscilah Paça, fundadora da People and Sale, consultoria especializada em processos educacionais para alavancar resultados de vendas, acredita que o Seja um Fornecedor permitiu que o conceito de sua empresa fosse apresentado diretamente para a área que verdadeiramente poderá ser sua cliente.

“Todo o processo foi muito bem conduzido. Desde o início até dia da apresentação presencial, a Souza Cruz entregou uma comunicação transparente e administrou as expectativas de forma muito correta. Trabalho com grandes empresas e nunca passei por um modelo de compras estruturado como esse”, avalia Paça.

Após a inscrição, a companhia seleciona as empresas para a realização de uma rodada de apresentações dos cadastrados para os gerentes especializados nos temas e para o time de compras, que irão ouvir e avaliar as ideias. Mensalmente, os principais cases inscritos serão selecionados e divulgados, com data e horários de cada apresentação.