Casamento, festa de formatura, baile de debutante, bodas. Todas essas celebrações envolvem muita expectativa e preparativos que podem ser pensados com bastante antecedência para que tudo saia como planejado. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Data Popular e a Associação Brasileira de Eventos Sociais (ABRAFESTA), só o mercado de casamentos registrou um aumento de 25% em 2017.Além do cerimonial, da locação da festa, comidas e bebidas, maquiadores, cabeleireiros e trajes, outros serviços como procedimentos estéticos têm sido procurados, inclusive na área da saúde bucal. Pensando neste nicho de mercado, clínicas odontológicas estão oferecendo pacotes especiais para tais ocasiões, envolvendo tratamentos completos para estar com o sorriso perfeito no grande dia.

A Odontologia Calgaro, por exemplo, há 35 anos no mercado, lançou recentemente o produto “Sorrisos para Recordar”. Trata-se da odontologia direcionada para grandes eventos, visando garantir um sorriso perfeito para noivas, formandas, debutantes e esposas comemorando bodas. Os homens também têm espaço neste sentido, tendo em vista o aumento da procura masculina por procedimentos estéticos e produtos de beleza nos últimos anos. “Ao longo de 35 anos atuando em odontologia estética, notamos um grande número de pacientes e familiares que nos procuravam para corrigir o sorriso para suas festas de casamento. Nosso objetivo para estes pacientes é oferecer procedimentos de curto, longo e médio prazo, de acordo com a antecedência com que o paciente nos procura. Quanto antes o paciente nos procurar, maior a abrangência de tratamentos que podem ser realizados para deixar o sorriso perfeito. Mas a odontologia estética consegue, em alguns casos, ajudar o paciente até semanas antes do evento”,esclarece a cirurgiã dentista e sócia da clínica, Célia Calgaro.

Além da estética, a saúde bucal do paciente é uma grande preocupação dos dentistas. Segundo Célia, a demanda do paciente é ouvida, mas diante de um diagnóstico realizado na clínica, complementado por exames específicos, são recomendados os tratamentos necessários para obtenção de uma boca mais saudável, livre de doenças, além de um sorriso mais branco, com correções de imperfeições e alinhamento dos dentes, proporcionando uma mordida mais adequada. O “Sorrisos para Recordar” oferece tratamentos em profilaxia, clareamento dental, restaurações, colocação de coroas e facetas dentárias, todos realizados por uma equipe altamente qualificada.