Soros fortalece mídia oposicionista na Polônia

O grupo midiático polonês Agora, que detém o diário de maior circulação da Polônia, a Gazeta Wyborcza, assinou recentemente um acordo para comprar 40% da Eurozet, pelo correspondente a 30 milhões de euros, da Czech Media Invest (CMI), empresa sediada em Praga e que tem o bilionário tcheco Daniel Kretinsky entre seus proprietários.

A Eurozet é proprietária da Radio Zet, a segunda maior estação de rádio da Polônia, com 13% do mercado.

O fundo tcheco SFS Ventures está comprando os 60% restantes, com uma opção de compra futura dessas ações pelo Agora. O SFS Ventures é uma joint venture entre a Sourcefabric – fundada em Praga em 2010 para apoiar o jornalismo independente em todo o mundo – e o Media Development Investment Fund (MDIF), um fundo para mídia independente que recebeu financiamento do Open Society Institut, do filantropo bilionário húngaro-americano George Soros.

O MDIF disse que a compra não significará qualquer mudança na Radio Zet, que permaneceu independente mesmo depois que o partido governista Lei e Justiça (PiS) chegou ao poder, no final de 2015, e desde então tenta “repolonizar” a mídia pública e prejudicar financeiramente a mídia comercial independente. Grupos de mídia pró-governo, alguns deles apoiados por garantias de empréstimos de bancos estatais, estavam na disputa para comprar a Eurozet, incluindo a Fratria, dona do site wpolityce.pl.

O PiS classificou o desfecho do negócio como uma ameaça à pluralidade da mídia polonesa.

“O PiS, juntamente com seu presidente, Jaroslaw Kaczynski, acredita que o Estado deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que especuladores financeiros não aumentem sua influência sobre o mercado de mídia”, afirmou Beata Mazurek, porta-voz da PiS, no Twitter.

A parlamentar do PiS Krystyna Pawlowicz escreveu um artigo afirmando que a ideia de uma mídia apolítica é um “mito idealizado e prejudicial” que torna “mais difícil governar”.

Kaczynski não esconde sua antipatia pela Gazeta Wyborcza, e o sentimento é mútuo, dizem pessoas de dentro do jornal. Kaczynski disse em 2018 que o jornal divulga “liberalismo, antitradicionalismo, anticatolicismo” e é “contra a própria noção de nação”. Ele acusou o veículo de usar a “pedagogia da vergonha”.