O grupo curitibano Rosa Armorial, dedicado à música armorial, faz o show Sons do Sul nesta quarta-feira 19, às 20 horas, no Teatro Paiol. No palco, Carla Zago (violino), Marcela Zanette (flautas), Dú Gomide (viola caipira, violão, rabeca), Bruna Buschle (contrabaixo), Gabriela Bruel (percussão) e Denis Mariano (percussão) vão mostrar um repertório de música armorial e sua identificação com compositores do Sul do país.

A violinista Carla Zago adianta que o repertório desse novo espetáculo é uma seleção de músicas que representam sotaques da parte meridional do nosso país. “Esse repertório carrega consigo diversas manifestações culturais, sejam elas da região Sudeste com suas influências ibéricas; do Paraná com seu folclore litorâneo; como também a rica sonoridade de fronteira encontrada – e muito bem preservada – nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina”, considera.

A flautista Marcela Zanette, também fundadora do Rosa, completa dizendo que essa pequena coleção de músicas não tem a pretensão de representar toda a vasta cultura das regiões Sul e Sudeste do país mas sim de proporcionar ao grupo (e ao seu público) uma vivência próxima com esse material sonoro. “O resultado é uma aproximação do grupo à música armorial nascida em berço pernambucano, onde também buscou-se as raízes da sonoridade nacional e agregou-se a elas arranjos que valorizam as belas paisagens sonoras brasileiras”, finaliza.

O grupo surgiu em 2009 a partir da formação do Rosa Flô, que toca música popular brasileira. O sucesso das apresentações do espetáculo Rosa Armorial e a receptividade calorosa do público incentivaram a produção, e desde então adotaram o nome e o repertório armorial.

A Rosa Armorial tem no seu repertório músicas de compositores consagrados do movimento como Antônio Madureira e Guerra-Peixe, e também resgata o conceito armorial na criação de arranjos refinados para músicas do folclore paranaense, assim como para músicas de compositores do sul do país, reunindo o popular com o erudito, resultando numa sonoridade genuinamente brasileira.

Confira: Quarta-feira, dia 19, às 20 horas, no Teatro Paiol. Ingressos R$15 e R$7,50 (meia entrada). Classificação etária: Livre. Duração 65 min. informações: (41) 3229-4458.