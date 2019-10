A Positivo Casa Inteligente, plataforma de soluções para residências e estabelecimentos comerciais, foi criada pela Positivo Tecnologia para democratizar a Internet das Coisas no Brasil. Seguindo esse propósito, a plataforma expande ainda mais as possibilidades de acesso. Com a chegada da versão em português da Alexa no Brasil, todas as soluções da Positivo Casa Inteligente estão integradas ao serviço de voz baseado na nuvem da Amazon. A Positivo Casa Inteligente é uma das primeiras plataformas de soluções no mercado brasileiro que possui compatibilidade com as últimas tecnologias de assistentes virtuais, como a Amazon Alexa.

Quem tiver as soluções da Positivo Casa Inteligente pode falar com o serviço de voz baseado na nuvem da Amazon, a partir de comandos como: “Alexa, acenda a luz”. Para isso, o consumidor precisa apenas se conectar à internet e configurar a Alexa no aplicativo iOS ou Android da Positivo Casa Inteligente. Em seguida, acionar o próprio celular ou dispositivos da linha Echo ou caixas de som Amazon.

As soluções e kits da Positivo Casa Inteligente são compostos por lâmpada, plug, tomada, controle universal, sensores de presença e alarme. São fáceis de instalar e custam a partir de R$ 99. “A compatibilidade das soluções da Positivo Casa Inteligente à Alexa está alinhada à nossa missão de democratizar a Internet das Coisas no Brasil. A partir de comandos de voz em português, nossos clientes terão mais segurança, conectividade e eficiência em suas casas, ambientes de home office ou estabelecimentos comerciais”, diz Norberto Maraschin Filho, vice-presidente de Negócios de Consumo da Positivo Tecnologia.

Para uma experiência ainda mais personalizada e variada, os usuários da Positivo Casa Inteligente também podem pré-programar rotinas de funcionamento das soluções. É possível, por exemplo, controlar o funcionamento de uma cafeteira ligada ao Smart Plug ou acionar qualquer aparelho eletrônico, quando conectado ao Smart Controle Universal. “Há pouco tempo seria necessário investir muito dinheiro, contratar instaladores e se habituar a inúmeras funções avançadas para ter acesso a um dispositivo conectado, atualmente a Positivo Casa Inteligente apresenta uma realidade completamente oposta. A compatibilidade com a Alexa, em português, amplia ainda mais as facilidades para os usuários. Eles podem automatizar processos e aumentar a segurança de suas casas por simples comandos de voz”, afirma José Ricardo Tobias, head da Positivo Casa Inteligente. Além da Alexa, as soluções da Positivo Casa Inteligente também estão integradas ao Google Assistente, tanto para usuários de smartphones quanto dos alto-falantes inteligentes que abrangem esse assistente de voz.

As soluções da Positivo Casa Inteligente, após dois meses desde o lançamento, estão à venda em mais de 15 redes de lojas varejistas em todo o país e também em www.positivocasainteligente.com.br