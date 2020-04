Solidariedade em tempo de pandemia

HC Precisa de Você

1-Em Curitiba, o Hospital de Clínicas, por meio da Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, e o Hospital Santa Cruz receberam 842 refeições distribuídas aos seus profissionais de saúde por meio do programa Bom Vizinho, uma iniciativa da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo. Serão atendidas, ao todo, de 29 instituições em 22 cidades. E as entregas são realizadas em veículos de grande capacidade, evitando a circulação excessiva de motos e entregadores nos hospitais.

“Os nossos colaboradores responsáveis pelo preparo das refeições têm enviado mensagens de apoio e agradecimento junto às entregas. Essa é uma atitude que nos enche de orgulho e reflete o caráter humano que buscamos ressaltar no dia a dia de nossa companhia”, diz Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

2-O Ventura Shopping, apoiando a campanha O HC Precisa de Você, lançada pela Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, está atuando junto aos lojistas, clientes e parceiros, nos canais de comunicação, para que a arrecadação seja um sucesso.

Para ajudar, é possível fazer um depósito bancário na conta da Associação dos Amigos do HC ou uma doação online pela página da campanha.Doe qualquer valor com cartão de crédito, débito ou boleto bancário, acessando: https://amigosdohc.org.br/project/o-hc-precisa-de-voce/

Vila Romana

Mais uma marca brasileira mostrando solidariedade e adaptando seus processos em prol do coletivo: a Vila Romana se mobiliza em prol da causa! Neste momento, está confeccionando vinte mil máscaras com os tecidos do estoque, todos para doação em comunidades carentes. É para uso domiciliar.

A Vila Romana é uma marca de moda masculina, criada em 1953. Sua produção visa homens que desejam estar bem vestidos, mas suas lojas oferecem também acessórios para todas as ocasiões.

Na Itália

Um mês depois de anunciar doação ao Hospital Spallanzani para adquirir um novo microscópio 3D de alta definição, a Bvlgari anunciou mais uma contribuição às autoridades italianas para prevenir, combater e erradicar o Covid-19. A joalheria romana vai fabricar, com seu parceiro de fragrâncias ICR (Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi), 400 mil frascos álcool gel, a serem fornecidos prioritariamente a todas as instalações médicas através da Protezione Civile (Departamento de Proteção Civil Italiana). A previsão é que sejam doadas cerca de 200 mil unidades por mês.

A Bvlgari faz parte do Grupo LVMH, líder mundial em produtos de luxo e varejo, que anunciou na semana passada um apoio semelhante às autoridades francesas de saúde, fabricando em seus laboratórios de perfumaria e cosméticos (Dior, Guerlain, Givenchy) cerca de 50 toneladas por semana de álcool gel distribuídos pelos hospitais franceses. O grupo também encomendou uma quantidade significativa de máscaras de um fornecedor chinês e também está trabalhando no envio milhões de máscaras para a Itália e Espanha.

Santa Casa

Com a campanha #SantaCasaaFavordaVida, a Santa Casa de Curitiba visa arrecadar nos próximos 30 dias 1,5 milhão de reais para a compra de equipamentos hospitalares e de proteção aos trabalhadores de saúde, materiais médicos, insumos, além de custear despesas extras com quadro de profissionais que estão no combate à Covid-19.

Atualmente o hospital conta com 243 leitos, sendo 38 de UTI, e prepara-se para um aumento considerável de atendimentos, principalmente vindos do SUS em razão da pandemia.

A arrecadação é destinada tanto para pessoas físicas, como para pessoas jurídicas e qualquer quantia pode ser doada. Pelo link http://santacasacuritiba.com.br/santacasaafavordavida/ é possível entrar em uma aba descrita como Doação em que o participante escolhe como prefere contribuir: pelo Botão pagseguro, Paypal, Conta bancária do Bradesco do Hospital ou Cartão.

Tecnologia gaúcha

Conhecida por utilizar a ciência dos materiais para atender diversos mercados e inovado na produção de materiais para doação, a empresa gaúcha FCC, em parceria com a Lebbre, startup de impressão 3D, desenvolveu protótipos e aprovou, em tempo recorde, a produção de máscaras de proteção facial para profissionais da saúde. Essas máscaras podem ser reutilizadas inúmeras vezes, desde que devidamente higienizadas. A primeira doação foi feita ao Hospital Municipal de Campo Bom/RS e a previsão é de que dezenas de outras instituições também sejam beneficiadas.

A FCC ajudou a desenvolver, disponibilizou matéria-prima e está patrocinando a dedicação total da Lebbre a esse projeto, que está com as impressoras funcionando dia e noite para suprir a escassez desses produtos nos hospitais.

Outra inovação foi o desenvolvimento de um álcool gel com propriedades diferenciadas. O álcool gel tradicional, quando utilizado muito frequentemente, pode provocar o ressecamento das mãos, já o produto desenvolvido pela FCC é eficaz contra o coronavírus e não agride a pele. A empresa está dedicando parte de sua operação à produção de 15 mil litros de álcool gel para doação a diversos centros de saúde, tanto no Rio Grande do Sul quanto na Bahia. As doações iniciaram nos municípios onde a empresa possui unidades de produção e, somente na última semana, já foram destinados mais de cinco mil litros de álcool gel para hospitais e postos de saúde.

Arquitetando

A presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, Margareth Menezes, propôs a compra de impressoras 3D e de corte a laser para a autarquia federal. “Estamos na fase de abertura do processo de licitação para a aquisição dessas máquinas e pretendemos atender ao pedido de ajuda feito pela prefeitura de Curitiba, que está produzindo máscaras de escudo facial de proteção em impressão 3D para profissionais da saúde da cidade”, diz ela.

A prefeitura pediu a mobilização de empresas, entidades e órgãos públicos para a implantação da linha de produção de máscaras escudos em impressão 3D, no laboratório de fabricação digital e prototipagem do município (FabLab), na Rua da Cidadania do Cajuru.

“Pretendemos realizar um termo de comodato com a prefeitura de Curitiba, e até mesmo com outras instituições que colaborem na produção das máscaras, para a utilização das impressoras. Na sequência, temos um projeto para contemplar arquitetos e urbanistas e estudantes com os equipamentos 3D”, revela a presidente.

Economistas

Empresários, principalmente das micros, pequenas e médias empresas de todos os setores, e população em geral, podem obter informações sobre enfrentamento da crise e a reconstrução econômica diante da pandemia. Para participar, basta enviar suas dúvidas e perguntas para o e-mail duvidaseconomia@coreconpr.gov.br.

Vários economistas paranaenses se voluntariaram em uma Rede de Economistas Consultores Voluntários do Corecon, contribuindo através dos seus conhecimentos na área financeira.

“ Diante deste cenário, o Conselho Regional de Economia do Paraná, quer se aproximar e se solidarizar com a sociedade paranaense. Então, a forma mais adequada é compartilhar nossos ricos conhecimentos com aqueles que carecem de informações e alternativas. O compromisso de exercer nossa profissão em prol do próximo“, diz Carlos Magno Bittencourt , presidente do conselho.

Contando histórias

Cléo Busatto começou a divulgar, gratuitamente, vídeos em que narra contos de fadas, lendas, mitos e contos da sua autoria para as crianças que estão dentro de casa por conta do Coronavírus. Os vídeos são publicados semanalmente no perfil da escritora no Instagram, na página do Facebook e no canal dela no Youtube. Entre as histórias já disponíveis, estão “As oito fadas”, “A vida escondida no ovo” e “Cadê o toicinho que estava aqui?”, contadas pela escritora de um jeito todo especial, em narrações de 10 a 15 minutos.

Há três anos, a escritora circula por cidades europeias para promover o português como língua de herança. Projeto que iria retomar este ano, em Barcelona e Praga, mas teve de suspender devido à pandemia.