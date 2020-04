Solidariedade em tempo de pandemia (2)

Páscoa Kopenhagen

Dois hospitais em Curitiba, o HC e o Nossa Senhora das Graças, receberam, cada um, mil ovos da Kopenhagen. A doação é resultado de campanha realizada junto às lojas da Kopenhagen Curitiba: um ovo arrecadado a cada dois ovos vendidos. E vão também dar mais doçura à Páscoa dos voluntários que estão trabalhando em ações de combate à pandemia do novo coronavírus.

Páscoa Barion

Empresa de doces paranaense, a Barion irá doar cerca de mil ovos de chocolate para instituições e famílias carentes. “Há 60 anos nós procuramos levar momentos felizes para dentro das casas das pessoas. Diante da situação que estamos vivendo atualmente, nosso desejo só aumentou”, diz Fernanda Barion, gerente de marketing. Entregadores de aplicativos de delivery também serão agraciados porque “nesse momento, tais profissionais se tornaram grandes parceiros. Não só da Barion, mas da população como um todo”.

Em Pinhais

A indústria de microbiologia, Laborclin, sediada na vizinha Pinhais, doou 500 unidades de álcool gel 70% para unidades de saúde do município e servirá para a limpeza das superfícies e das mãos dos profissionais e pacientes, ajudando na proteção contra a covid-19.

A Secretaria de Saúde de Pinhais recebeu a doação na semana. passada. O álcool é um componente utilizado em outros produtos da Laborclin, que ampliou a produção para doação e uso de seus empregados. A gerente técnica da empresa, Ana Lúcia Monteiro, fez a entrega das doações, afirmando: “Acreditamos que a prevenção e o espírito colaborativo são armas importantes no combate do coronavírus e estamos muito gratos por podermos auxiliar na prevenção dos profissionais da saúde pública local”.

Marketing grátis

O Estúdio Tela, em parceria com artistas curitibanos e as agências CriaTexto, Massimo e P+G Comunicação Integrada, vai promover a campanha “Ideias ainda podem sair de casa”. O objetivo é desenvolver campanhas de marketing e comunicação sem custos para pequenas e médias empresas brasileiras que tiveram sua atuação afetada diretamente pelo coronavírus.

Para participar, os empresários devem agendar, até 14 de abril, um bate-papo online com a equipe do projeto por meio do link: www.te-la.co/recomecos. Serão priorizados negócios com faturamento anual de até R$1.500.000,00; com menos de 30 funcionários; dentro dos segmentos mais impactados durante a quarentena: Vestuário, Turismo, Bares e Restaurantes.

“A nova era exige criatividade, coragem e humanidade. E isso está na nossa veia. Portanto, juntamos nossa rede para ajudar negócios fragilizados a pintarem uma nova tela em branco e se prepararem para um recomeço, sem custo”, diz Luisa Paiva, sócia do estúdio.

Pedreira, palco solidário

Até 10 de maio, de terça a domingo das 10 às 18h, alimentos não perecíveis, destinados a comunidades afetadas pela crise ocasionada pela covid-19, são recebidos na Pedreira Paulo Leminski. Os doadores podem entrar com o carro e, pela janela, deixar os itens numa mesa, sem contato físico. As equipes organizam as doações e passam álcool em gel, eliminando riscos de contaminação.

A campanha visa ainda auxiliar instituições que vêm passando por uma crise sem precedentes. Muitas delas perderam seus voluntários com o isolamento social, e não podem realizar eventos que garantem a arrecadação de recursos, como festas e bazares, por exemplo.

PUCPR doa álcool

Estudantes do curso de Farmácia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná se uniram para produzir álcool em gel, de forma voluntária, para e doar para moradores da Vila Torres. “O sentimento é de estar fazendo a nossa parte, o que nos torna parceiros de vida, um cuidando do outro. Sendo da área da saúde, estamos contribuindo da forma que podemos. Eu e minha equipe estamos nos dedicando no momento para a produção de álcool em gel com o objetivo de deixar as pessoas mais protegidas”, diz Mônica Majewski, coordenadora da Farmácia Universitária PUCPR.

Também foi criada a campanha SOS Vila Torres, um sistema de drive-thru montado para que as doações sejam recebidas, higienizadas e armazenadas com segurança e sem a necessidade de contato físico, seguindo as recomendações de isolamento social da Organização Mundial de Saúde. Anote: Av. Comendador Franco, 1034. O atendimento é das 8h às 17h.

Vialaser, cestas básicas

Até final da quarentena (sem prazo definido), a Vialaser reverte parte das vendas para a compra de cestas básicas, destinadas para instituições em Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e São Paulo. Nos próximos dias, serão entregues 250 cestas para cada uma das seguintes instituições: Cruz Vermelha (SP), Defesa Civil (SC), Provopar Estadual (PR) e Rede de Banco de Alimentos (RS).

E também está estimulando a doação entre seus colaboradores. Os interessados podem doar a partir de uma cesta básica no valor de 45 reais, que será descontado na folha de pagamento de maio. Até o momento, os funcionários doaram 418 cestas. Em Tubarão (SC), onde está a sede da Vialaser, os alimentos serão entregues para a Secretaria de Assistência Social do município.

“Se cada um fizer a sua parte, poderemos contribuir para minimizar os impactos da crise provocada pela pandemia, especialmente entre aqueles que mais necessitam”, afirma Kessey Bini, sócia da empresa e idealizadora da campanha.

Para quem não trabalha na Vialaser, mas deseja participar com doações, clique em www.vialaserdepilacao.com.br/doe-agora.