O Batalhão de Operações Especiais comemorou na segunda-feira (11) nove anos em solenidade em Curitiba. Para marcar a data foram entregues comandas, medalhas e certificados. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Péricles da Matos, falou sobre a trajetória da unidade desde que foi criada, passando pelo surgimento das operações especiais na PM, há quase 50 anos, através do Comando de Operações Especiais (COE).

“As mudanças demonstram a necessidade da polícia se atualizar, se modificar para corresponder aos anseios sociais, mas a matriz de honestidade e profissionalismo e dedicação permanece no DNA de todos os operadores do Bope, o que não nos distingue por sermos melhores ou piores, mas por nas nossas ações, que baseiam-se no nosso treinamento”, disse o comandante-geral.

Durante o evento foram entregues a Comanda de Operações Especiais, honraria de mais alto grau do Bope, em reconhecimento aos que se destacaram no serviço operacional, e a Medalha de Mérito de Operações Especiais para homenagear os militares e pessoas da comunidade que se destacaram no exercício de sua função e colaboraram com a segurança pública, em especial para o fortalecimento das ações do Bope. Policiais que já estão na Reserva Remunerada receberam certificado em agradecimento pelos serviços prestados.