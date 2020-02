Soldado da PMBA conquista prêmio de empreendedorismo sustentável em Curitiba

Policial faz artesanato com fardas inservíveis.

A policial militar Adjaneara Costa, soldado da PMBA, conquistou na ultima semana, dia 6 de fevereiro, em Curitiba (PR), o melhor projeto na categoria ambiental da 13ª edição do Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável, com direito a troféu e certificado.

A militar ficou conhecida na corporação baiana ao utilizar os uniformes inservíveis (boinas, gandolas, cadarços) para a produção de artesanato a exemplo de bonecas de pano, almofadas, pesos de porta.

A premiação, dividida nas categorias de empreendedorismo social, ambiental, econômico e educacional, contou com 84 projetos aprovados que seguiram para avaliação da banca de jurados formada por especialistas. Após a análise, 48 projetos de 11 estados brasileiros foram selecionados.

O Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável surgiu como uma forma de celebrar e destacar no cenário nacional projetos que contribuem de alguma forma para o desenvolvimento sustentável do planeta.

“Eu divido esse prêmio com todos os policiais militares que honram a sua farda. Agradeço demais aos colegas do Departamento de Auditoria e Finanças (DAF) da PMBA pela ajuda, torcida e orações. Estamos aqui aplaudidas e elogiadas por essa iniciativa pioneira no Brasil. É a 1ª corporação a pensar na sustentabilidade e o nosso projeto materializa isso. Estou muito emocionada”, revela a soldado ganhadora do Prêmio.