O Museu Municipal de Arte (MuMA) está na rota dos espaços culturais que participam do Cubic 4, parte da programação oficial da Bienal de Curitiba. A mostra itinerante reúne 36 obras de jovens artistas ligados à produção de arte contemporânea no estado.

A quarta edição das exposições do Centro Universitário da Bienal de Curitiba (Cubic) abre espaço para novos nomes da arte contemporânea. Outro objetivo é trazer para mais perto as obras desses artistas com grandes eventos de arte. As obras tiveram curadoria de Stephanie Dahn Batista, Fabricia Jordão e Isadora Mattiolli.

Além dos trabalhos expostos na Sala de Arte Digital do Museu Municipal de Arte, a mostra itinerante Cubic 4 também pode ser visitada no Museu da Gravura do Solar do Barão.

14ª Bienal de Curitiba

A Bienal de Arte de Curitiba aborda o tema Fronteiras em Aberto. Cerca de 400 artistas nacionais e internacionais participam desta edição da bienal que trata dos desafios construídos com a abertura de novas fronteiras entre seres humanos.

Com curadoria conceitual de Adolfo Montejo Navas e Tereza de Arruda, a programação da 14ª Bienal de Curitiba também terá a participação das cidades de Florianópolis e Brasília, que recebem exposições durante os cinco meses de realização do evento.

Mais informações da programação da Bienal de Arte de Curitiba

Serviço: mostra itinerante Cubic 4

Data: até 1º de março de 2020

Local: MuMA – Portão Cultural (Avenida República Argentina, 3430 – Portão)

Horário: 10h às 19h (de terça-feira a domingo)

Local: Museu da Gravura do Solar do Barão (Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Horário: 9h às 12h e 13h às 18h (terça a sexta-feira) e 12h às 18h (sábado, domingo e feriado)

Entrada franca