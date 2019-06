Os patamares dos preços da soja registraram uma considerável melhora nos últimos dias no mercado brasileiro, apesar de toda a volatilidade observada na Bolsa de Chicago. Mesmo com as correções recentes, ainda assim os principais contratos terminaram a semana acima dos US$ 9,00 por bushel.

A demanda segue forte pelo produto do Brasil – principalmente por parte da China – e tal movimento tem sido combustível para a manutenção dos prêmios em bons níveis e, consequentemente, para indicativos melhores nos portos e no interior do país.

Além do mais, como explicou o consultor de mercado Vlamir Brandalizze, da Brandalizze Consulting, os vendedores ‘sumiram’ e se afastam de novos negócios. “Os vendedores continuam esperando por um mercado melhor, há bem pouco interesse de venda neste momento”, diz o executivo. As pontuais operações refletem somente as necessidades também pontuais ou as necessidades momentâneas dos sojicultores.

O feriado no meio da semana também ajudou a desaquecer o ritmo dos negócios no mercado nacional. Ainda assim, um levantamento feito pelo Notícias Agrícolas mostra que nos principais estados produtores as cotações subiram expressivamente entre 12 e 19 de junho, a quarta-feira antes do feriado. Ao se oberservar também os últimos 30 dias, os ganhos são bastante expressivos.

Fonte: Notícias Agrícolas