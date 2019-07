O ritmo de negócios continua lento no mercado brasileiro, segundo informações do Cepea. O Indicador ESALQ/BM&FBovespa da soja Paranaguá (PR) recuou 0,2% entre 5 e 12 de julho, indo para R$ 79,41/saca de 60 kg nessa sexta-feira. No mesmo comparativo, o Indicador CEPEA/ESALQ Paraná avançou 0,2%, a R$ 74,19/sc de 60 kg no dia 12. Vendedores estão atentos aos cumprimentos de contratos, que foram fechados a preços maiores, e não demonstram interesse em negociar novos lotes. Outro fator que afastou esses agentes do mercado foi a desvalorização do dólar, contexto que tem deixado o mercado interno remunerando mais que o externo. A moeda norte-americana se desvalorizou 2% entre 5 e 12 de julho, a R$ 3,741 nessa sexta.

Fonte: Cepea