Soja: dólar bate novo recorde e impulsiona preços no Brasil

As cotações da soja subiram na parcial de fevereiro, conforme apontam dados do Cepea. Entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro, os Indicadores ESALQ/BM&F Bovespa da soja Paranaguá (PR) e CEPEA/ESALQ Paraná subiram 1,7% e 0,5%, respectivamente, fechando a R$ 86,79/sc de 60 kg e a R$ 80,73/sc na sexta-feira, 7. A alta está atrelada ao novo patamar recorde do dólar, que fechou a R$ 4,319 no dia 7, aumento de 0,84% entre as duas últimas sextas-feiras. Quanto à colheita, as atividades estão em ritmo lento no Brasil. Além do atraso no semeio em setembro e início de outubro de 2019, as chuvas das últimas semanas atrapalharam a colheita em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.