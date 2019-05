A iluminação é um dos grandes diferenciais do Bluh – Barigui Lake Unique Home, novo lançamento da Construtora Avantti, que tem previsão de entrega para novembro de 2021. As janelas frontais que se estendem do piso ao teto, proporcionam maior luminosidade aos ambientes, transmitem liberdade, além de uma agradável vista do Parque Barigüi. As 30 unidades são voltadas para o cartão postal curitibano, o Parque Barigui, com sua fachada principal face norte.

Em um terreno de 4.785 m² com localização privilegiada, na divisa do Champagnat com o Ecoville, as duas torres com oito pavimentos cada, contam com 24 apartamentos tipo de 288 m² privativos, outras 4 unidades são coberturas duplex de 314m² privativos com terraços de 132m², além de 2 apartamentos Garden duplex, com 343m² privativos, e terraço exclusivo. Todas as unidades têm quatro suítes e quatro vagas, sendo que as coberturas têm cinco vagas. O pé direto duplo na sala central dos gardens proporciona ainda mais amplitude e um ar de sofisticação para o imóvel.

O projeto arquitetônico, assinado pela Baggio&Schiavon, traz uma fachada contemporânea inédita, com uma “second skin”, que trata-se de um brise de desenho exclusivo presente nas quatro faces das torres, formando uma segunda pele decorativa nas fachadas. A planta dos apartamentos possui uma amplitude arquitetônica sem igual para um imóvel deste tamanho, com inúmeras possibilidades de personalização, um marcante atrativo do empreendimento.

Os quase 120m² de living social, integrados a ampla cozinha e a sacada, compõem um ambiente único sem pilares internos, o que permite aos moradores configurar o espaço a sua maneira, com análise técnica da construtora.

O ambiente gourmet, com churrasqueira a carvão e exaustão mecânica, está inserido neste amplo ambiente social, que conta também com uma adega. As portas-janela da sacada, que vão do piso ao teto, possuem abertura de 75%, permitindo total integração dos ambientes. Os vidros panorâmicos laminados trazem ao ambiente ainda mais amplitude e também proporcionam um excelente conforto acústico. Na cozinha, que pode ser fechada ou aberta, está prevista a instalação de geladeira tipo ice-magic, triturador, forno elétrico, exaustor, cooktop, nicho embutido para máquina de lavar-louça, ponto para filtro de água e tomadas auxiliares para micro-ondas e demais acessórios elétricos.

Os banheiros das quatro suítes terão minisplit do tipo wall heather para aquecimento do ambiente. No banheiro principal, duas cubas sobre o tampo de mármore, dois chuveiros do tipo sliding shower no box e a banheira de imersão do tipo Freestanding, enobrecem a suíte do casal. Porcelanatos e mármores fazem parte dos materiais de acabamento especificados nos banheiros das quatro suítes.

Todas as portas dos apartamentos serão pintadas em poliuretano e terão 41mm de espessura com duplo encaixe perimetral– beleza aliada a uma melhor vedação. As paredes externas, revestidas em dry wall, proporcionam uma importante barreira térmica e de umidade, minimizando a troca calórica entre os ambientes externo e interno, uma exclusividade da Avantti em todos os empreendimentos da marca.

Sobre o Barigui Lake Unique Home – Bluh

R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 122 – Campina do Siqueira(Barigui)

Plantão de vendas: de segunda a domingo, das 10hs às 19hs.

Início das obras: maio de 2019

Previsão de entrega: novembro de 2021

Registro de Incorporação: 118.358