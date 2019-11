O boletim epidemiológico número 12, publicado nesta quinta-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde, informa que aumentou para 368 os casos confirmados no Paraná, sendo 52 na última semana. Outras 631 amostras ainda estão em investigação.

Os 368 pacientes confirmados com a doença estão nos seguintes municípios: 250 em Curitiba; 5 em Almirante Tamandaré; 1 em Araucária; 1 em Balsa Nova; 2 em Campina Grande do Sul; 3 em Campo do Tenente; 10 em Campo Largo; 24 em Colombo; 2 em Fazenda Rio Grande; 1 em Itaperuçu, 1 na Lapa; 1 em Mandirituba; 10 em Pinhais; 10 em Piraquara; 1 em Quatro Barras; 6 em Rio Branco do Sul; 13 em São José dos Pinhais; 3 em Castro; 1 em Ponta Grossa; 1 em Irati; 2 em União da Vitória; 2 em Maringá; 8 em Londrina; 1 em Rolândia; 6 em Carlópolis; 4 em Jacarezinho.

Itaperuçu e União da Vitória tiveram os primeiros casos confirmados nesta última semana.