O acordo anunciado entre forças curdas e o governo do ditador Bashar al-Assad eleva a guerra civil do país árabe a um potencial conflito entre um país da Otan (aliança militar ocidental), a Turquia, e a Síria, apoiada pela Rússia de Vladimir Putin.

“Nós não gostamos nem de pensar nesse cenário”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em sua entrevista diária em Moscou. A delicada situação faz de Putin o único ator político capaz de costurar uma saída para a crise.

Os EUA, dando sequência às ordens do presidente Donald Trump, retiraram do norte sírio seus cerca de mil soldados ainda remanescentes no fim de semana, na prática encerrando o envolvimento de Washington no conflito.

O aval de Trump a Recep Tayyip Erdogan, o autocrata que preside a Turquia, permitiu às forças de Ancara invadir novamente a Síria para tentar estabelecer um bolsão de cerca de 30 km na fronteira norte do país, isolando os curdos que lideram as FDS (Forças Democráticas Sírias) de seus patrocinadores do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão).

O governo turco, assim como o americano, vê o PKK como uma organização terrorista. Ao longo de décadas, o grupo patrocinou ataques na Turquia, visando estabelecer um país com os curdos sírios, iraquianos e iranianos -com talvez 30 milhões de pessoas, eles são o maior grupo étnico apátrida do mundo.

Enquanto a ofensiva turca, iniciada na quarta (9), avança nas áreas controladas pela FDS, há a expectativa de que tropas sírias tomem posição no norte do país. O risco de um confronto, ainda que acidental, é alto. Desde 2015, Assad é apoiado pela Força Aérea da Rússia, além de tropas iranianas.

A traição de Trump aos curdos, que fizeram um enorme trabalho enfrentando o grupo terrorista EI (Estado Islâmico) em nome dos EUA, abriu espaço para que Putin confirme o protagonismo que vinha exercendo na região.

A questão é se o russo o fará com diplomacia ou deixando o circo pegar fogo, o que teoricamente o coloca em rota de colisão com a Turquia. Nos últimos anos, Erdogan deixou progressivamente a órbita de influência ocidental e se aproximou do Kremlin, de que comprou um sofisticado sistema de defesa antiaérea neste ano.

Com isso, os EUA retaliaram e tiraram Ancara do programa de construção do caça avançado F-35. O presidente turco, aliado nominal de Washington, ficou agastado com o apoio contínuo aos curdos da Síria e com o fato de que Trump não extraditou um clérigo turco acusado de fomentar a tentativa de golpe contra Erdogan em 2016.

Putin tem um instrumento teoricamente poderoso em mãos, o Comitê Constitucional Sírio. Aprovado pela Organização das Nações Unidas, o fórum se reunirá neste mês para discutir eleições e uma nova Constituição para a Síria, incluindo membros do governo, da oposição e da sociedade civil.

Como mantém Erdogan próximo, Putin poderia negociar uma saída que permita o estabelecimento do bolsão de segurança ao norte do país, talvez pedindo em troca a inviolabilidade do restante do território sírio. A região poderia ficar sob administração internacional, com tropas de paz ou da Rússia ou de outros países.

O problema de tal engenharia é que o processo é muito fluido. Ao longo da guerra civil síria, que já matou mais de 350 mil pessoas desde 2011, atores estrangeiros estiveram em ação no solo e no espaço aéreo do país: russos, iranianos, americanos, europeus, árabes do Golfo, turcos e israelenses.

Havia, contudo, acertos para evitar sobreposições de ações e, pior, confrontos acidentais. A colocação de uma coalizão Damasco-curdos contra as forças turcas abre a possibilidade para uma escalada. Além disso, há o problema anunciado de um reagrupamento do hoje controlado EI, grupo que controlou várias áreas na Síria e no Iraque.

Aqui, é previsível que Putin apoie soluções de força, com o uso de seus aviões de combate. A Rússia é um dos países que mais sofreu com o terrorismo islâmico no pós-Guerra Fria e teme que um ressurgimento do EI influencie movimentos similares na sua fronteira sul. A previsão de mais violência é péssima notícia para o contingente de deslocados internos, que já sofrem com a ação turca.

Se sacar uma solução da manga, contudo, o líder russo terá obtido uma vitória estratégica ainda maior do que a já assegurada na sua aventura no Oriente Médio.

IGOR GIELOW

FOLHAPRESS