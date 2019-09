A TIM já está comercializando o HUAWEI P30 Pro e HUAWEI P30 lite. É a primeira vez que a operadora comercializa smartphones da fabricante chinesa em suas lojas e incorpora e seu portfólio os tão aguardados modelos que estão redefinindo as regras da fotografia móvel. Os aparelhos estarão disponíveis com descontos especiais para novos e atuais clientes TIM Black.

Os smartphones serão vendidos em lojas no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Florianópolis e Curitiba. Com condições especiais, neste final de semana (23 a 25/08), no TIM Black 10GB + 10GB, o P30 Lite (nas cores Peacock Blue e Preto) sairá por R$ 600. Já o modelo P30 Pro (nas cores Aurora e Preto) será vendido por R$ 2.220 no TIM Black Família de 100GB. As ofertas são válidas para novos e atuais clientes, que poderão parcelar a compra em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.

“Recentemente, a Huawei inaugurou cinco quiosques em diferentes cidades ao redor do Brasil. A parceria com a TIM e a expansão para uma nova região do país, o Sul, reforça que chegamos para ficar e que oferecemos tecnologias de ponta para todos os brasileiros, àqueles que buscam algo novo aos que anseiam por qualidade diferenciada”, afirma José Luiz do Nascimento, diretor de vendas da Huawei CBG Brasil.

O HUAWEI P30 Pro é a opção ideal para os usuários que estão sempre tirando fotos, seja de pessoas, paisagens, animais, comidas, entre outros. O smartphone possui um revolucionário sistema quádruplo de câmeras Leica, que o transforma em uma câmera profissional na palma das mãos. Além disso, possui uma bateria de 4.200mAh e o recurso Super Charge de 40W, que carrega o dispositivo de zero a 70% em 30 minutos, e garante desempenho ideal para um dia intenso de uso.

Já o HUAWEI P30 lite conta com uma câmera frontal perfeita para os amantes de selfie de 32 MP de resolução e um conjunto de câmeras traseira tripla, permitindo que os usuários ampliem o campo de visão das fotografias e captem um cenário ainda mais amplo. Tanto a câmera frontal quanto a traseira, possuem tecnologia de reconhecimentos de cena dirigida pela IA (Inteligência Artificial) da Huawei. Com memória de 4GB + 128 GB é possível mais espaço para armazenamento.

“Buscamos sempre oferecer a melhor experiência aos clientes e isso inclui termos as melhores opções de smartphones do mercado, pensando nos diferentes perfis e necessidades dos consumidores. A parceria com a Huawei, segunda maior fabricante de aparelhos do mundo, está em linha com essa estratégia e traz pela primeira vez aparelhos da marca ao Sul do Brasil. Os modelos possibilitarão aos nossos clientes aproveitar funcionalidades diferenciadas na maior rede 4G do Brasil”, explica Marcos Senna, Diretor de Devices e VAS da TIM Brasil.

Para marcar o lançamento, a TIM e a Huawei realizarão coquetéis nas lojas da operadora no Parkshopping Barigui (PR) no dia 23, a partir de 17h.

Assistência Técnica

Além de confiar na qualidade de seus produtos, a Huawei acredita que a experiência dos usuários com a marca deve ser excepcional de ponta a ponta, isto é, do momento da compra até o pós-venda. No Brasil, a empresa disponibiliza para seus consumidores um serviço de assistência técnica que conta com Call Center com atendimento no formato 24/7, isto é, vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana.

O serviço pode ser acionado por meio de plataforma chat, e-mail (brterminal@huawei.com), WhatsApp (11 97488-8923), Serviço Automatizado (Chat e serviços automatizados com Inteligência Artificial), Mídia Social e Website e seus canais de serviço estão dedicados aos consumidores mesmo aos finais de semana. Os números 4003 0828 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 883 0808 (demais regiões) são disponibilizados para todo Brasil.