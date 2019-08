A marca projeta um crescimento médio de 15% ao mês até o final do ano

Patrícia Vieira

A Sleepy Store, que acaba de inaugurar no Jockey Plaza Shopping, é primeira loja exclusiva da marca de colchões Simmons em Curitiba. Hoje, a Simmons está presente em mais de 100 países, e é tradicionalmente reconhecida pela sua qualidade e tecnologia. No Brasil, também se tornou criadora de obras-primas dos colchões.

Cerca de 80% dos produtos da Sleepy Store são Simmons e visando oferecer uma nova experiência em colchões a loja espera faturar R$ 1,3 milhão nesses seis primeiros meses de atuação.

DI&C: Como a Sleepy Store se tornou revendedora oficial dos colchões Simmons no Brasil?

Vazques: Quando sai da empresa farmacêutica que eu trabalhava, uma amiga minha que tem expertise no mercado começou a prestar uma consultoria para eu poder entrar nesse segmento. O ponto determinante, entre nós dois, para que eu abrisse o negócio, era eu trabalhar com um produto/ marca premium. Partindo desse ponto chegamos a marca Simmons e para nós não fazia sentido trabalhar com outras marcas se já tínhamos conseguido através do Rogério (gerente regional da Simmons) acesso a marca que é referência no mercado americano e no Brasil é concessão para um grupo multinacional que é referência no mercado Europeu e Sulamericano sendo ícone no mercado premium e super premium. A partir disso, fluiu muito naturalmente abrirmos a loja exclusiva.

DI&C: A Sleepy Store, que acaba de inaugurar no Jockey Plaza Shopping, é primeira loja exclusiva da marca de colchões Simmons em Curitiba. Quais as expectativas com a chegada da marca na capital paranaense?

Vazques: O mercado de colhões em Curitiba, como em diversos outros segmentos, é muito peculiar. Somos pessoas exigentes e valorizamos atendimento e produtos de qualidade, mas ao mesmo tempo, Curitiba, não dispunha de muitas opções dentro desse perfil. Então, nosso objetivo é ser uma referência no mercado entregando produtos de extrema qualidade, com muita inovação, ótimo atendimento preço competitivo e somando a tudo isso a comodidade, as opções de entretenimento e principalmente a segurança de comprar em um shopping center.

DI&C: Quais as principais linhas e produtos comercializados pela Sleepy Store?

Vazques: Outra característica importante da nossa loja é ter produtos para todos os perfis de clientes, mas a grande estrela da Sleepy Store e que está fazendo enorme sucesso é a nossa cama articulada. Ela é composta por duas camas automatizadas que podem ser utilizadas de forma independente e possui três opções de colchões, um deles, com tecnologia exclusiva Simmons a Flofom. Ela tem sido comprada por casais que adoram estar juntos na cama, mas gostam ou precisam de independência. Então enquanto um coloca em uma posição de leitura o outro pode estar dormindo ou em posição de relaxamento com as pernas para cima. Ideal também para quem sofre de problemas de circulação, refluxo, etc. Temos ainda uma linha a Beauty Sleep, com tecidos de lingerie e gravataria que dão um toque único ao tecido do colchão. Possuímos toda a opção de conforto da marca: Super Plush, Macio, intermediário, firme e muito firme. Vários deles presentes nas redes de hotéis mais exclusivas.

DI&C: Todos os produtos comercializados na loja são da marca Simmons?

Vazques: De certa forma sim. Temos 80% dos produtos com a marca Simmons, mas ainda temos opção da Epeda (marca francesa referência, e foi o primeiro colchão de molas pocket no Brasil) e opção de Colchões Flex na linha mais firme (referência no mercado espanhol e na qualidade das molas LFK). Mas todas essas marcas são do Grupo Multinacional Flex – Simmons, uma das poucas empresas internacionais que utilizam técnicas, materiais e processos internacionais na confecção de todos seus produtos.

DI&C: Quais os principais diferenciais dos colchões Simmons?

Vazques: Acho que já citei alguns diferenciais importantes, tais como: Dentro de um mercado que a grande maioria compra matéria prima nacional e utiliza maquinas e processos com pouca tecnologia e controle, a Simmons possui um pátio fabril com muita tecnologia embarcada, processos de controle e qualidade internacionais bem estruturado e quase que a totalidade das matérias primas são de fora e dos melhores fornecedores do mundo. O melhor de tudo isso, com preços abaixo dos concorrentes diretos. Outro fator que é um grande diferencial é em relação às novas tecnologias. A Simmons é a empresa que mais inova nesse mercado, foi quem inventou as molas ensacadas, foi a primeira a utilizar os tecidos de bamboo (há 10 anos) e hoje é a primeira a colocar no mercado um colchão com tecido tecnológico bio cerâmico desenvolvido e patenteado em conjunto com a Universidade de Barcelona. Esse é o ultimo lançamento de 2019. Já temos em nossa loja, um colchão que traz todas as propriedades dos sais cerâmicos ajudando no relaxamento, na micro circulação e no combate ao estresse.0 É sensacional! |E tem chamado a atenção de muitos consumidores e profissionais ligados a área da saúde. Além de tudo isso, lembro que só no Brasil a Simmons está em mais de 50 mil leitos de hotéis, tais como, Sheraton, Hyatt, Radisson, Foru Seasons, Best Western, AtlânticaHotels, etc… Isto é, credibilidade junto ao mercado, preço, qualidade e resistência.

DI&C: Quantos colchões da marca são comercializados no Brasil anualmente?

Vazques: O Grupo vende cerca de 160 mil colchões/ano no Brasil.

DI&C: Onde são fabricados os colchões Simmons distribuídos no Brasil?

Vazques: Na nova planta do Grupo Flex, em Limeira no interior do estado de São Paulo.

DI&C: Qual a expectativa de faturamento da Sleepy Store em 2019?

Vazques: Para 2019, teremos seis meses de atuação, então nossa expectativa é de um faturamento de 1,3 milhão.

DI&C: Quais os principais projetos da Sleepy Store para os próximos anos?

Vazques: Pretendemos expandir a loja física e já estamos estudando algumas opções de região/ponto. Além disso, estamos caminhando com a plataforma para e-commerce e temos a pretensão de um crescimento de 50% para 2020. Acreditando na recuperação do varejo nacional, do poder de compra e principalmente acreditando no nosso produto e na nossa proposta!

Perfil

Fundação: Junho/2019

Área de atuação: Varejo/ Comércio de Colchões, travesseiros e cabeceiras.

Local de atuação: Loja Física em Curitiba, mas atende se necessário todo sul e sudeste do Brasil.

Localização: Curitiba, no shopping Jockey Plaza piso 2.

Proprietários ou acionistas: Alvaro Muiños Vazques e Giovanna Alves Cim.

Projeção de crescimento para 2019: Abrimos em junho e projetamos um crescimento médio de 15% ao mês até o final do ano.

História/resumo: A Sleepy Store surgiu por dois motivos, o primeiro, de um sentimento do proprietário de querer empreender, gerar empregos, oportunidades e colocar em seu próprio negócio todo conhecimento e expertise adquirido em 25 anos de trabalho como executivo da indústria farmacêutica. O segundo motivo, por uma experiência de compra ruim dentro desse mercado e pelo tanto de oportunidades e transformações que esse mercado passará.