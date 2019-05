A temporada de inverno 2019 do complexo chileno Ski Portillo, que vai de 22 de junho a 5 de outubro, terá, entre 13 e 20 de julho, uma versão combinada de duas das semanas temáticas, quando os hóspedes poderão experimentar uma fusão entre a Semana da Família e a Semana do Vinho. No período, as tardes serão dedicadas a apresentações e degustações de rótulos de vinícolas como Ventisquero, Concha & Toro, Perez Cruz, Undurraga e Kuriman.

Enquanto os adultos saboreiam os vinhos e recebem informações sobre enocultura, para as crianças haverá uma série de brincadeiras e oficinas. A equipe de recreação vai organizar atividades como minichef, show de mágica e paintball a laser. A programação temática está incluída no preço da hospedagem.

A cada ano, Portillo, localizada a duas horas de Santiago, oferece suas semanas temáticas com programações diferentes. Julho é geralmente reservado às famílias, com atividades pensadas para todas as faixas etárias, o que permite que adultos e crianças se divirtam tanto juntos quanto separados. Já agosto costuma ser do vinho — além da semana dedicada à bebida, o mês na estação chilena tem a Wine Fest.

Com 35 pistas de todos os níveis, 14 meios de elevação e Escola de Esqui e Snowboard, a estação dispõe de um hotel com 123 apartamentos, dois lodges e cinco chalés. Para lanches e refeições, também há várias alternativas: no Hotel Portillo, o restaurante principal, um self-service e o bar; na montanha, o Ski Box (na base da pista Las Lomas) e o Tío Bob’s (com vista da Cordilheira dos Andes).