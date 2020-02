SJP: Saúde promove mutirão de especialidades

A Prefeitura de São José dos Pinhais promoveu no último sábado (01), o segundo mutirão de especialidades no município. Por meio da Secretaria de Saúde, consultas com especialidades estão sendo realizadas nas Unidades Básicas de Saúde com o objetivo de zerar as filas de espera.

O mutirão, da especialidade de cardiologia, atendeu 24 pacientes neste último sábado na Unidade Básica de Saúde Afonso Pena, com consultas personalizadas e humanizadas. De acordo com a secretária de Saúde, Debora Chemin, outros mutirões de especialidades irão acontecer no município, com a ideia de aproximar a população dos atendimentos. “A ideia é que a gente passe em todos os bairros, para todo mundo ter a oportunidade de passar por uma avaliação. Vamos nos aproximar cada vez mais dos bairros, proporcionando a população um especialista perto da sua região”, comentou a secretária, que esteve presente no último mutirão de cardiologia.

O primeiro mutirão realizado foi com a especialidade de oftalmologia, zerando a fila de espera, com 1.487 pacientes agendados, sendo que desses, 645 foram faltantes. Com a cardiologia, a expectativa é que os atendimentos sejam eficazes e rápidos da mesma forma, é o que explica o médico cardiologista Eduardo Ferreira Lourenço, que esteve nos atendimentos durante o sábado. “A gente tem o objetivo de oferecer acessibilidade à população de uma forma mais simples, dentro da sua Unidade Básica, trazendo a especialidade para a Unidade Básica. É muito mais fácil eu deslocar um médico para atender 24 pessoas, do que 24 pessoas irem para uma outra Unidade. Então você otimiza essa assistência a esse doente, próximo da sua casa”, explicou.

Foto: Wellington Medeiros/Prefeitura SJP