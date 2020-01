SJP: Prefeitura abre Concurso Público para GM

A administração pública de São José dos Pinhais informou que foi divulgado na quarta-feira (29) o edital que oficializa abertura do Concurso Público para Guarda Municipal (GM).

O prefeito Toninho Fenelon autorizou a publicação da abertura do referido concurso, que está no Edital nº. 394/2020, onde a Comissão Executiva de Concurso Público, designada pelo Decreto Municipal nº 3329, de 07 de março de 2019, retificado pelo Decreto Municipal nº 3368, de 02 de abril de 2019 e Decreto Municipal nº 3.670, de 15 de janeiro de 2020, no uso de suas atribuições legais, divulga e estabelece normas específicas para a abertura das inscrições e realização de Concurso Público destinado ao provimento do cargo de Guarda Municipal.

As inscrições para o Concurso Público da Guarda Municipal, na modalidade de Ampla Concorrência, iniciam no dia 13 de fevereiro e tem custo de R$ 100, havendo vagas para guardas municipais masculinos e femininos, sendo a jornada de trabalho é em regime de escala.

A iniciativa vem de encontro com a postura adotada pela gestão de investir continuadamente em Segurança, uma vez que São José dos Pinhais é uma das cidades mais importantes do Estado, bem como da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), seja pelo seu pólo industrial, posicionamento geográfico estratégico, ou pelo seu destaque e referência em diversas áreas, como produção de hortifruti ou o terceiro maior pólo automobilístico do Brasil.

O município tem hoje mais de 300 mil habitantes e tantas outras milhares de pessoas circulam pela cidade, seja a trabalho, deslocamento ou visitação. Não obstante o crescimento de cinturões populacionais e comerciais também se destaca em grande número.

Os interessados podem obter mais informações sobre o Edital no Portal da Prefeitura (www.sjp.pr.gov.br) na aba “O Município” e clicando em Concursos Públicos.