SJP: Obras na Av. Rui Barbosa irão beneficiar empresas e população

A Prefeitura de São José dos Pinhais inicia as obras de duplicação da Av. Rui Barbosa – Trecho Norte, que compreende a região do bairro Guatupê, após a BR 277.

Os recursos são oriundos da parceria com o Governo do Estado do Paraná, por meio de recursos de financiamento do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM), do Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios (SFM), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Obras Públicas.

Após o período legal de processo de licitação, iniciado a pouco mais de seis meses, quando o volume de quase R$ 27 milhões foi disponibilizado ao município, a administração pública, por meio do prefeito Toninho Fenelon, assina a Ordem de Serviço para o início das obras nesta importante via da cidade.

Reivindicação antiga da população da região, as obras de duplicação vêm de encontro às necessidades de melhorias da via, aliviando o fluxo de veículos de passeio e caminhões, uma vez que a região possui diversas empresas e grande potencial de desenvolvimento.

A duplicação da Av. Rui Barbosa – Trecho Norte se consagra como uma das ações mais importantes e de maior impacto para a população de São José dos Pinhais.

O Trecho Norte da Av. Rui Barbosa, um dos principais eixos viários do município, é responsável por ligar os bairros Guatupê e Ipê às demais localidades de São José dos Pinhais, com um grande fluxo de veículos que circulam para demais localidades como o bairro Borda do Campo, o complexo industrial da Renault do Brasil, BR 277, Porto de Paranaguá, litoral do Estado, Curitiba, Pinhais, Piraquara, acesso as rodovias federais, dentre outros.