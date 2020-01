SJP: Festa do Trigo na Colônia Marcelino reúne milhares de pessoas

No último domingo, dia 26 de janeiro, a Colônia Marcelino, localizada em São José dos Pinhais, promoveu, com apoio da Prefeitura, a 54ª edição da tradicional Festa do Trigo que atraiu para a região mais de 3 mil pessoas que além de aproveitarem as belezas naturais, da colônia, também movimentaram o comércio da localidade.

Realizada nas dependências da Igreja Santíssima Trindade (Rua Ver. Domingos Benvenuto Moletta – S/Nº) o evento acontece no município há mais de 50 anos e trás, até hoje, através da dança, da música e culinária, um pouco da cultura e tradições dos imigrantes ucranianos que formaram a colônia na cidade.

A Festa do Trigo é um evento que faz parte do calendário oficial do município, teve início às 10h da manhã com a Santa Missa Cantada, estendeu-se no período da tarde com várias atrações até o encerramento que aconteceu às 19h.

Confira mais fotos: sjp.pr.gov.br