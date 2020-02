Situação em São Paulo

Por causa das chuvas desde ontem, domingo. Marginais Tietê e Pinheiros estão fechadas em pontos com alagamentos. Linhas 8 e 9 da CPTM têm trechos com operação paralisada; metrô funciona normalmente. Aeroportos de Congonhas e Guarulhos operando normalmente. Recomendação é que as pessoas evitem sair de casa; rodízio está suspenso.

Com foto das redes sociais