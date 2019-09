Levar serviços sociais e de cidadania do governo para a população é uma determinação do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf), Ney Leprevost. Nesse sentido, o Escritório Regional de Curitiba da Sejuf levou ao bairro do Sítio Cercado, nesta sexta-feira (20), o primeiro evento do Programa Governo nos Bairros – uma feira de serviços e atendimentos gratuitos que será realizada em bairros com grande demanda nas cidades paranaenses com mais de 200 mil habitantes.

Nesta primeira edição, foram realizados aproximadamente mil atendimentos, dentre esses 200 encaminhamentos para vagas de emprego. Além de exames médicos, Passe Livre, ID Jovem e orientações sobre direitos, dentre outros. O secretário Ney Leprevost e o chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, participaram da ação pioneira que terá continuidade pelas regionais da capital e grandes cidades do Paraná. “Percebemos que as cidades maiores também têm essa necessidade, então oferecemos toda a estrutura do governo com serviços de forma gratuita nos bairros”, explica Ney Leprevost.

“O Governo Ratinho Junior tem a meta de ser o mais moderno e eficiente do país. E, para isso, não basta investir em infraestrutura e inovar na gestão, é preciso avançar no atendimento à população, que é o que o Governo nos Bairros faz – facilita a vida das pessoas, garantindo o acesso rápido a serviços essenciais”, disse Guto Silva. Estiveram presentes, também, os vereadores Mestre Pop e Professor Euler.

TATUQUARA- O próximo Governo nos Bairros acontece no dia 4 de outubro no bairro Tatuquara, em Curitiba.