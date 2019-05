Engenheiros e arquitetos que atuam nos Núcleos Regionais de Educação do Paraná participaram nessa quinta-feira (30) da etapa prática do curso de capacitação do Sistema de Gestão de Projetos e Obras (SGPO). Desenvolvido com o objetivo de melhorar o planejamento e a gestão de projetos e obras de edificações, o sistema permite o acompanhamento preciso dos trabalhos e verificar se o cronograma está sendo cumprido.

A atividade integra reunião técnica realizada durante três dias pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional – Fundepar.

A utilização do SGPO traz agilidade, transparência e informações que vão contribuir para uma melhor execução das obras escolares. “O sistema é uma ferramenta que permite um diagnóstico mais preciso e um controle maior na aplicação dos recursos financeiros”, explicou o diretor-presidente do Instituto Fundepar, José Maria Ferreira.

Na ocasião também foram apresentadas algumas as ações do Paranaeducação, como o programa Mãos Amigas, que utiliza a mão de obra de detentos do sistema prisional para serviços de manutenção das escolas estaduais, e o programa de restauração dos colégios tombados pelo patrimônio histórico. Foram explicadas ainda maneiras de buscar recursos financeiros para obras em prédios escolares e centros culturais.

Outros assuntos abordados foram planejamento, licitação, contratação e fiscalização de obras públicas, saúde, convênios e segurança ocupacional e do trabalho.

A reunião contou com a presença do secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, que apresentou ações e metas da pasta.