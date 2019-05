Até o dia 24 de maio, o Sistema Fiep recebe a 1ª Semana Acadêmica do Campus da Indústria. Durante a semana, cursos técnicos oferecidos no Campus farão uma demonstração de suas pesquisas, com palestras, exposições e ações abertas ao público, como Torneio de Lógica Programável e manutenção solidária de computadores.

A Semana acontece das 13h30 até às 21h30 (com um intervalo entre às 17h30 e 18h30) e conta com a entrada gratuita. A manutenção solidária de computadores e notebooks acontecerá durante o evento, a partir das 15h, e para participar é preciso levar 1kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição carente. Além disso, será oferecido suporte técnico personalizado, atendendo pessoas que desejam aprender a usar dispositivos como smartphones, notebooks, tablets e pcs, especificamente em aplicativos e redes sociais. Oficinas de criação de jogos digitais também serão promovidas.

O curso de moda, durante todos os dias de evento, realizará uma exposição sobre a história da moda. Também promoverá desafios de modelagem, que propõe aos competidores que desenvolvam peças específicas através de modelagens criativas.

Mais informações no evento: https://www.facebook.com/events/2328475063842087/

Serviço

1ª Semana Acadêmica do Campus da Indústria

Quando: 21 a 24 de maio

Horário:

13h30 às 17h30

18h30 às 21h30.

Manutenção solidária de computadores

Durante o evento, a partir das 15h

Local: Campus da Indústria

Avenida Marginal Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico