Um currículo bem escrito, uma boa apresentação pessoal e a performance na entrevista são essenciais para a contratação de um novo colaborador. O Sistema Fiep, por meio da Faculdades da Indústria, inaugurou o Núcleo de Empregabilidade em São José dos Pinhais. “O Núcleo presta serviço para nossos estudantes e para a comunidade em geral com apoio no desenvolvimento de currículos, habilidades de comunicação para entrevistas e dinâmicas de grupo, além de acompanhamento de pessoas interessadas em progredir na carreira, em um novo emprego ou na mesma companhia”, explica Alessandro de Castro, gerente de unidade das Faculdades da Indústria.

O Núcleo de Empregabilidade localiza-se dentro da Unidade de São José dos Pinhais das Faculdades da Indústria e dispõe de computadores com acesso à internet, telefones, sala de reuniões e mural com vagas de empregos. Todos os serviços oferecidos são gratuitos e os interessados podem participar visitando o espaço e solicitando a orientação ou agendando um atendimento com os profissionais capacitados, por e-mail ou telefone. “Com essa iniciativa, contribuímos diretamente na empregabilidade do município e damos oportunidade para que os profissionais se diferenciem no momento do processo seletivo”, afirma Alessandro.

Curso gratuito

Entre as ações promovidas pelo Núcleo está o Programa de Assessoria para Empregabilidade voltado à comunidade, que foi desenvolvido em parceria com a Prefeitura de São José dos Pinhais.

Por meio do programa, os candidatos aprovados em vagas ofertadas pela Agência do Trabalhador da cidade poderão fazer um curso gratuito focado em questões comportamentais, a fim de facilitar a ambientação dos trabalhadores recém contratados pelas empresas. Os profissionais são encaminhados ao curso pela própria agência do trabalhador.

Serviço

Núcleo de Empregabilidade das Faculdades da Indústria

Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira, das 13h às 21h

Endereço:

Av. Rui Barbosa, 5.881, Afonso Pena

São José dos Pinhais-PR

Mais informações:

nucleodeempregabilidadesjp@sistemafiep.org.br

2104-6817