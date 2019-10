Com 21 indicações, sendo vencedora em 16 edições anteriores, a Unimed é eleita, mais uma vez, a empresa mais lembrada pelo público na categoria “Convênio Assistência Médica e Seguro Saúde”, do Prêmio Top of Mind de RH, considerado o mais relevante da área de Recursos Humanos. A 22ª edição da premiação ocorreu durante evento a convidados, na última sexta-feira (18/10), no Grupo Tom Brasil, na capital paulista.

É uma honra para nós, da Unimed, recebermos esse prêmio. Trata-se de um importante reconhecimento a todos os nossos colaboradores e médicos cooperados que atuam em mais de 340 cooperativas de saúde e todos os dias trabalham com um único propósito que é de cuidar da saúde das pessoas”, destava Ana Flávia Rodrigues, gerente de RH da Unimed do Brasil.

Realizado desde 1997, o prêmio Top of Mind de RH é uma homenagem às empresas mais lembradas pelos profissionais que atuam na área de recursos humanos das organizações. Ele reconhece em 32 categorias os profissionais e fornecedores de produtos e serviços para RH que desenvolvem ações e práticas relevantes junto ao público desse segmento.

Com Unimed do Brasil