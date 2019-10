Em comemoração ao Dia do Professor, o Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe/PR) realiza no dia 15 de outubro, no Teatro Guaíra, uma homenagem aos profissionais da educação, tanto os que atuam no ensino privado quanto público. Com entrada franca, a programação do evento começa a partir das 20 horas, com abertura da Presidente do Sinepe/PR, Esther Cristina Pereira. Em seguida, acontece uma apresentação de música com Bido Porfírio e Vivian Eidam e apresentação de dança com a bailarina Sarina Schaefer Zanini. Às 20h30, o maior especialista do Brasil em inteligência e cognição Celso Antunes faz a palestra “Como Ensinar Valores, Estimular Inteligências e Discutir-se Emoções”. Interessados em participar do evento devem retirar o convite na sede do Sinepe/PR.

“Queremos prestar uma grande homenagem àqueles que dedicam seu tempo e conhecimento para formar pessoas melhores. Será um dia muito bonito e com muito aprendizado e conteúdo. Todos os professores de Curitiba e região estão convidados”, frisou a presidente Esther Cristina Pereira.

Homenagem do Sinepe/PR ao Dia do Professor

Data: 15/10/2019

Horário: das 20h às 22h

Local: Teatro Guaíra — Rua XV de Novembro, 971 – Centro, Curitiba

Entrada franca. O convite deve ser retirado na sede do Sinepe/PR — Rua Guararapes, 2.028 — Vila Izabel, Curitiba

Mais informações: (41) 3078-6933 ou www.sinepepr.org.br