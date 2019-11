Quase sempre silenciosos, os cânceres urológicos — como de próstata, bexiga e rim — estão entre os tumores que apresentam a maior taxa de mortalidade, com o diagnóstico sendo feito, geralmente, de modo tardio. Por isso, com o objetivo de debater atualizações quanto ao tratamento, o Centro de Oncologia do Paraná (COP) realiza, no próximo dia 23 de novembro (sábado), a 2ª edição do Simpósio de Uro-oncologia de Curitiba. O evento é gratuito e conta com a participação de especialistas internacionais.

“Já possuímos uma infraestrutura e uma ampla gama de tratamentos para pacientes com esse tipo de câncer e, agora, nos tornamos, também, pioneiros na organização de eventos como esse”, explica Manuel Caitano Maia, oncologista do COP e organizador do simpósio. Para esse ano, queremos abordar uma variedade ainda maior de temas e com palestrantes de grande renome, promovendo a atualização científica para todo o corpo de médicos”.

Entre as presenças confirmadas estão o doutor Aly-Khan Lalani, da Universidade do Canadá, debatendo sobre como escolher entre a quimioterapia e a imunoterapia; Stênio Zequi, abordando o papel da nefrectomia citorredutora no cenário atual; e Felipe Lott, que falará sobre a prostatectomia radical primária.

Voltado a oncologistas clínicos, radioterapeutas, urologistas e demais profissionais que participam do cuidado de pacientes com tumores urológicos, o evento abordará temas como o uso de métodos de imagem Tumores-Específicos para câncer de próstata na prática clínica, sequenciamento de terapias para tumores, câncer renal localizado e avançado, além de mesas redondas para a discussão de diagnóstico e tratamento de pacientes.

Serviço

2ª edição do Simpósio de Uro-oncologia de Curitiba

Data: 23 de novembro, sábado

Horário: 8h às 17h

Local: Hotel NH Curitiba The Five – Rua Nunes Machado – 68, Centro

Valor: gratuito