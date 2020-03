Simpósio contra corrupção acontece em Curitiba

A Secretaria de Justiça, Família e Trabalho – SEJUF, junto da APAEX – Associação Paranaense dos Ex-bolsistas Brasil e Japão e Federação do Comércio do Paraná-FECOMÉRCIO PR, realizou, em 4 de março, o Simpósio Paranaense de Justiça, Ética e Compliance”, no SESC da Esquina, em Curitiba-Paraná.

O evento, idealizado pelo professor Me. Felipe Hayashi, chefe do departamento de justiça do Paraná, reuniu durante toda a manhã e tarde de quarta-feira. Especialistas, palestrantes, personalidades empresariais, políticas e consulares. E também servidores públicos, profissionais e estudantes.

Em breve publicaremos novas fotos e maiores informações, com detalhes da palestra do Dr Deltan Delagnon e conversa junto do secretário do Governo do Paraná, Ney Levrepost.

Com informações da CCIBJ-PR-Junior e CCIBJ-PR