Avessa ao desperdício, a designer Simone Oliveira começou a criar bijuterias das sobras de suas luminárias, feitas de filtro de coador de café com estruturas de ferro e rami procedente do Paraná. A cada feira de decoração que ia, os adornos do seu corpo começaram também a fazer sucesso até que, há três anos, os acessórios ganharam vida própria. E agora chegaram ao Minas Trend, evento de moda realizado em Belo Horizonte.

Mineira de Carangola, Simone dá requinte a qualquer sucata – sabe aquelas portas metálicas de enrolar? Pois bem, ela encontrou uma no depósito de ferro-velho, levou para o ateliê e cortou pedacinho por pedacinho. Peneira de mineradores, arame de amarrar ferragens, tampa de tambor… tudo retalhado e soldado e transformado em anéis, colares e braceletes de fino trato, incluindo porta-joias.

A empresa de Simone Oliveira, que já participou da célebre feira de decoração de Milão, também faz móveis e lareira de chapa de ferro. O metal, portanto, circula por sua veia criativa.

Vendedora de salgadinho de porta em porta, a vocação pela reciclagem revelou-se ao fazer porta retrato com folhas de zinco. Há dezesseis anos, virou marca com o sucesso das luminárias. E há seis, ganhou o selo de sustentabilidade. As bijuterias são recentes. “A coleção que trouxemos ao Minas Trend é apenas a terceira que assinamos”, enumera.

E já chamou atenção da paulistana Cris Gurgel, consultora de moda e estilo que realizou palestra no Minas Trend, a convite do Sindijoias-MG. Ao transitar pelo salão de negócios do Minas Trend, deparou-se com o estande de Simone Oliveira e reparou: “Trabalho bem interessante, tanto pelo design refinado quanto pelo aspecto da sustentabilidade”.