Em partida de apenas 55 minutos, a tenista romena Simona Halep venceu neste sábado (13) a americana Serena Williams, favorita para a partida, e conquistou o título de Wimbledon.

Com um duplo 6/2, a tenista de 27 anos garantiu seu segundo título de Grand Slam da carreira. Sétima colocada no ranking antes de sua campanha em Wimbledon, ela também já havia vencido Roland Garros no ano passado.

Com o título de hoje, a romena chega ao top 5 mundial, na quarta colocação.

Se vencesse, Serena igualaria o recorde de títulos de Grand Slams, que pertence à australiana Margaret Court. A americana tem 23 títulos, apenas um a menos que Margaret, que jogou entre os anos de 1960 e 1973.

O histórico da disputa entre Simona e Serena apontava para a vitória da americana. Nas 10 partidas que disputaram anteriormente, a romena havia ganhado apenas uma, em 2014, na WTA Finals.

Essa foi a terceira final de Grand Slam perdida por Serena depois que ela voltou a disputar o circuito, após o nascimento de sua filha, em setembro de 2017. A tenista americana ocupa a 10ª colocação no ranking.

MASCULINA

Neste domingo (14), às 10h, Roger Federer e Novak Djokovic duelam pela final masculina. A partida será transmitida pelo canal SporTV 3.

Foto: @forbes