Inédito, o espetáculo musical Do Frevo ao Forró, uma homenagem aos artistas ligados aos dois ritmos nordestinos, acontece na Caixa Cultural Curitiba neste fim de semana, com Silvério Pessoa e Maestro Spok.

O show enaltece a música popular presente nas tradicionais festas do ciclo cultural pernambucano, a partir do encontro dos músicos no palco. O repertório, em um diálogo diverso entre canções, épocas, estilos e ritmos, promete mexer com público.

Silvério Pessoa, nascido em Dia de Reis (6 de janeiro) de 1962, é pernambucano de Carpina, na Zona da Mata. Cresceu ouvindo músicas de forró, maracatu rural e outros ritmos regionais, o que contribuiu para torná-lo um apreciador do gênero.

Inserido no contexto musical desde 1994, Silvério Pessoa já conta com nove CDs gravados. Destaque para o Micróbio do Frevo, lançado em 2013 e que teve a participação especial de Maestro Spok e orquestra. “Frevo e forró são os gêneros mais contemporâneos de nossa cultura, e poder fazer esse encontro de ritmos no palco, para mim, é motivo de muita alegria e realização”, diz Silvério.

Apontado como o embaixador do frevo, o músico e compositor Inaldo Cavalcante de Albuquerque, o Maestro Spok, nasceu na pequena cidade de Abreu Lima, na Região Metropolitana do Recife. Começou a tocar aos 12 anos, por influência do tio e do primo Gilberto Pontes, ambos saxofonistas. Logo que tomou gosto pela música criou a Orquestra Spok Frevo, que reproduz um repertório composto de frevos-de-rua puramente instrumentais, e frevos-canções, novos e já consagrados.

Para ele, estar ao lado de Silvério Pessoa nesse projeto será uma oportunidade de recontar a história de quem contribui e ainda faz pela nossa música. “É um momento para lembrar e emocionar a todos com os trabalhos de Luiz Gonzaga, Marinês, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro, entre outros”, destaca Spok.

Divirta-se: Teatro da Caixa Cultural (Rua Conselheiro Laurindo, 280), neste sábado dia 7 às 18h e 21h, e no domingo às 19h. Ingressos a R$ 30 e R$ 15 reais (meia para público prioritário e correntistas que pagarem com cartão de débito da CEF). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura. Fone 2118-5111. Classificação livre.