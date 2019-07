Com atuação em diversos setores da economia, o cooperativismo emprega mais de 250 milhões de pessoas, de acordo com o Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil). Não por acaso, a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) definiu “Cooperativas em prol do trabalho decente” como tema para Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado em 6 de julho.

No setor de crédito, o cooperativismo vem registrando crescimento significativo nos últimos anos. O Sicredi, pioneiro no setor, conta com mais de 4 milhões de associados em todo o País. Em 2009, a instituição possuía 1.109 agências. Dez anos depois, são mais de 1.700 pontos de atendimento – um crescimento de 53%. A expansão segue aliada à abertura de novas vagas. Para se ter uma ideia, somente em 2018, o quadro de colaboradores das cooperativas do Sicredi que atuam em São Paulo, no Paraná e no Rio de Janeiro foi ampliado com 2.590 contratações, um incremento de 1.338 novos empregos em relação ao ano anterior.

O crescimento e as contratações seguem alinhadas aos diferenciais do cooperativismo, que trazem contribuições significativas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). “Queremos oferecer condições de trabalho que permitam o crescimento profissional e pessoal do nosso colaborador. Constantemente, realizamos programas de formação e desenvolvimento. Em 2018, foram mais de oito mil profissionais capacitados nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro pela Central Sicredi PR/SP/RJ. Tudo isso para reforçarmos também os conceitos de colaboração, ética e desenvolvimento econômico e social que impactam diretamente os nossos associados”, explica o gerente de Gestão de Pessoas da Central Sicredi PR/SP/RJ, Marcos Antonio Primão.