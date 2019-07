O Intensive Connection é um programa de potencialização de startups e a mais recente iniciativa do AgTech Garage, maior hub de inovação da América Latina para o agronegócio, que inaugurou seu novo espaço em abril deste ano, em Piracicaba (SP), com apoio do Sicredi, instituição financeira cooperativa com forte atuação no setor agro e com mais de 4 milhões de associados no Brasil. As inscrições são gratuitas e as startups interessadas no programa devem realizar inscrição até 31 de julho, no site www.agtechgarage.com.

“O campo está passando por um processo de transformação, com novas tecnologias chegando para auxiliar os produtores, aumentar a produtividade e garantir o crescimento sustentável do setor. Como nós acompanhamos de perto o dia a dia dos nossos associados e sabemos que boa parte deles está ligada ao agronegócio, procuramos fomentar cada vez mais essa conexão com a tecnologia. O AgTech Garage surgiu com esse objetivo e o Intensive Connection vem reforçar esse nosso propósito de facilitar e acelerar o desenvolvimento de soluções inovadoras”, explica Gustavo Freitas, diretor executivo de Crédito do Sicredi.

O programa é voltado para agritechs, ou seja, startups ligadas ao agro. Os empreendedores devem apresentar ideias relacionadas com sustentabilidade do agronegócio, agricultura familiar e soluções que impactam positivamente a cadeia de valor dos fertilizantes, que contribuam para a saúde animal, ou que otimizem o processo de concessão de crédito, a avaliação de risco e a regularidade ambiental.

Serão selecionadas 16 startups que, no dia 22 de agosto, se apresentarão a um comitê formado por executivos das instituições parceiras nesta ação. Nessa etapa, serão escolhidas oito startups finalistas para iniciar a programação da primeira edição do Intensive Connection, no dia 12 de setembro.