No último dia 11, o diretor de Gestão do Sicoob Central Unicoob, Marcio de Souza Gonçalves, participou do Café com Presidentes das Melhores Empresas Para Trabalhar no Paraná 2019, promovido pelo Instituto Great Place to Work (GPTW), em São Paulo.

Assessor de Obama – Durante o encontro, os presentes participaram de um Talk com o presidente da GTPW mundial e ex-assessor de Barack Obama, Michael Bush, com o tema “Inovação por todos: o caminho para tornar as empresas mais ágeis, inovadoras e rentáveis”.

Ao todo, estiveram presentes cerca de 25 pessoas. Segundo Marcio, foi muito importante participar do evento, ainda mais por estar entre grandes empresas. “A maioria era de São Paulo e integrar esse grupo seleto é muito bom. Além disso, apesar do Sicoob estar em um momento voltado para inovação, não podemos nos esquecer das pessoas. Todos têm uma importância significativa dentro do sistema Unicoob”, afirma.

O bom relacionamento com as pessoas foi um tema, que segundo Marcio, foi muito debatido durante o evento. “Empresas com um bom relacionamento sobem em até 400% o seu faturamento, algo impressionante. Muito mais do que estratégia e perenidade, o relacionamento humano faz com que os colaboradores trabalhem em prol da empresa, de uma causa e de um propósito”, explica.