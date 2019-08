Pelo quarto ano consecutivo, o Sicoob Ouro Verde está na lista das 150 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil. O ranking oficial com a classificação da cooperativa será anunciado pela Época NEGÓCIOS (revista de economia e negócios da Editora Globo) e pelo Instituto Great Place to Work, no dia 12 de agosto, durante cerimônia em São Paulo.

Conselheiros, diretores e gerentes da cooperativa estarão presentes no evento, acompanhados por um grupo de 10 colaboradores, que foram sorteados para representar todos os demais neste momento de grande comemoração.

O Sicoob Ouro Verde participa do ranking na categoria que avalia empresas nacionais de porte médio. Em 2018, a cooperativa ocupou a 33ª posição na lista. Para o gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Sicoob Ouro Verde, Julio Cezar Cruz Da Trindade, esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, respeito e confiança nas pessoas.

“Todo esse clima é construído diariamente em cada atitude da cooperativa, que leva em conta o bem-estar de cada colaborador. Prezamos por manter um ambiente ético, transparente, de diálogo e reconhecimento que é potencializado pelas ações de Recursos Humanos e Valorização Humana, que oportunizam desenvolvimento, celebram datas comemorativas e atuam na qualidade de vida do colaborador e de sua família”, explica ele.

Anualmente, o GPTW publica mais de 40 rankings, premiando as Melhores Empresas para Trabalhar em âmbito nacional, regional, setorial (como TI e Saúde) e temático (Melhores Empresas para Mulheres). Os estudos levam em conta a avaliação do índice de confiança dos funcionários com o ambiente de trabalho e análise das melhores práticas de gestão de pessoas, entre outros quesitos.

Fonte: Sicoob Unicoob