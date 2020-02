Sicoob disponibiliza R$ 20 milhões para pessoas prejudicadas pelas chuvas no Sul do ES

Os associados ao Sicoob dos municípios da região Sul do Estado que foram afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias terão uma nova linha de crédito para os auxiliarem na retomada de suas atividades. O volume de recursos liberados pode chegar a R$ 20 milhões na linha intitulada Recomeçar.

Os valores contratados poderão ser investidos, por exemplo, na compra de eletrodomésticos, móveis, utensílios e roupas, além da reforma de imóveis avariados pelas águas. Os interessados nessa linha podem ir a uma agência da instituição financeira cooperativa nos municípios que decretaram estado de calamidade pública por conta das chuvas ou acessar o site recomece.sicoobes.com.br e preencher o formulário de interesse. Os recursos estão disponíveis desde o dia 27 de janeiro.

Pessoas e empresas que ainda não são associadas podem abrir uma conta e se credenciar para a obtenção do crédito.

Apoio

Fábio Novaes, presidente do Sicoob Sul-Litorâneo, ressalta a importância do apoio do Sicoob aos seus cooperados. “Os desastres foram bastante significativos, e temos o compromisso como cooperativa de incentivar a reconstrução, o recomeço e a restauração dessas cidades. Acredito que juntos conseguiremos nos reerguer com mais agilidade”.

O limite de crédito por beneficiário será de até R$ 3 mil para pessoas e de R$ 15 mil para empresas. A taxa efetiva de juros será de 0,5% ao mês. O presidente do Sicoob Sul, Rubens Moreira, destaca que os associados que realizarem o pagamento das parcelas em dia e que apresentarem os comprovantes da utilização de 50% do crédito contratado ficarão isentos dos juros.

Recursos

Os juros serão estornados por meio de recursos do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES) e do Fundo de Investimento Social (FIS). Esses capitais são constituídos por um percentual das sobras da cooperativa (lucros) e estão sendo direcionados para agilizar a retomada dos negócios e da vida das pessoas nessas localidades.

Para as pessoas e empresas que se associarem a instituição cooperativa após a data da decretação do estado de calamidade pública, haverá o benefício da taxa subsidiada de 0,5% ao mês, praticamente o custo de oportunidade do capital.

“Também vamos analisar individualmente a renegociação das operações de crédito já contratadas pelos associados das cidades atingidas pelas fortes chuvas”, afirma Moreira.

Agilidade

Para os associados que possuem seguros contratados por meio das cooperativas, o Sicoob está agilizando o pagamento. As companhias estão atuando na liberação imediata dos recursos segurados.

Estas ações fazem parte de um conjunto do plano de ajuda que está sendo implementado pelo Sicoob ES para auxílio aos municípios capixabas impactados.

Linha de crédito para associados prejudicados pelas chuvas nos municípios em estado de calamidade pública:

Nome da linha de Crédito: Recomeçar

Volume disponível: R$ 20 milhões.

Quem pode solicitar: pessoas e empresas que já são associadas ao Sicoob nos municípios afetados pelas chuvas ou que fizerem a associação.

Limite de crédito por associado: R$ 3 mil para associados pessoa física e R$ 15 mil para associados pessoa jurídica.

Onde solicitar: Agências do Sicoob nas cidades atingidas pelas fortes chuvas (Iconha, Vargem Alta, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, até o momento).

Em Iconha, a agência foi danificada e o atendimento está sendo feito no segundo andar do centro empresarial.

Taxas de juros ao mês: 0,5% ao mês. Associados até a data da catástrofe que realizarem o pagamento das parcelas em dia e apresentarem comprovante de uso de metade do crédito ficarão isento dos juros.

É necessária a comprovação do uso de 50% do recurso contratado por meio de notas fiscais ou recibo dos bens e serviços adquiridos, como material de construção, recomposição de estoque (PJ), prestação de serviços (pedreiro, limpeza e horas máquinas), entre outros. Este desconto não é aplicável para os novos associados.

Prazo para pagamento do financiamento: 36 meses, com seis meses de carência.

Sobre o Sicoob

O Sicoob é o maior sistema cooperativo de crédito do País. Aberto a empresas e a pessoas físicas, trabalha com produtos e serviços tipicamente bancários, com custos menores do que os do mercado. Os associados, que são donos do negócio, participam dos resultados e dispõem de tecnologia que facilita a movimentação. Além disso, têm a mesma segurança que os clientes de bancos comerciais, pois a instituição garante cobertura de R$ 250 mil por cliente.

Com operação no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o Sicoob ES tem mais de 336 mil associados. São sete as cooperativas filiadas: Norte, Leste Capixaba, Centro-Serrano, Sul-Serrano, Sul, Sul-Litorâneo e Sicoob Credirochas. O sistema atua em todo o Brasil, com 3 mil unidades, e atende 4,4 milhões de associados.