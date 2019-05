O Shopping Mueller recebe a exposição fotográfica virtual que apresenta os resultados da revitalização do Lar Infantil Sol Amigo (Lisa), realizada pela 11ª edição do Mueller Ecodesign Social. O lançamento da mostra acontece no dia 28 de maio, às 19h, em um evento para convidados.

As imagens foram feitas pelo olhar da fotógrafa Kelly Knevels, e serão apresentadas por meio de uma mostra interativa, com realidade aumentada. Ela é proporcionada pelos equipamentos e tecnologias da Samsung, que oferecerá aos convidados uma imersão aos ambientes revitalizados.

O projeto do Mueller Ecodesign social foi desenvolvido por 71 arquitetos, designers e paisagistas, e coordenado pelos arquitetos Rose Guazzi e Marcelo Calixto. Foram 585m² com 35 ambientes transformados em espaços mais lúdicos, interativos e aconchegantes, para mais de 30 crianças que moram no Lar.

“Projetos como este, mostram que há pessoas e empresas engajadas com causas sociais. Foram mais de 200 pessoas envolvidas na revitalização do Lar Lisa, que mudou a vida de crianças e adolescentes, transformando as casas em verdadeiros lares”, destaca Daniela Baruch, superintendente do shopping.

A exposição ficará em exposição até o dia 9 de junho, no piso L4 do Shopping Mueller.

A história do Projeto Mueller Ecodesign Social

Construído a partir da Mostra Mueller Ecodesign, iniciada em 2008, que durante seis anos projetou ambientes assinados por profissionais de arquitetura e design de interiores, o Projeto Mueller Ecodesign Social surgiu através do mesmo pilar: a sustentabilidade. A principal proposta, quando foi criado o projeto, era de levar a exposição do Shopping Mueller para espaços reais, amparando diretamente o público. Em todas as edições, a proposta sempre foi a mesma: a de alcançar os jovens, beneficiando-os diretamente com as melhorias realizadas no local onde frequentam.

Em sua primeira edição, em 2014, o projeto atendeu a Casa do Piá 1, já a segunda edição, em 2015, contemplou a Casa das Meninas do Novo Mundo. A terceira edição do projeto, reformou o Portal do Futuro do Bairro Novo, e a quarta edição revitalizou o Lar Batista Esperança, as quatro instituições curitibanas. Na edição de 2018, os coordenadores técnicos convidados pelo Shopping Mueller, continuam sendo a arquiteta Rose Guazzi e o arquiteto e paisagista Marcelo Calixto.

