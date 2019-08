Anualmente, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) premia projetos e iniciativas de todo o país desenvolvidos por shoppings e centros comerciais. O Shopping Mueller está novamente entre os finalistas e, neste ano, concorre na categoria de campanhas institucionais, com a parceria do James Delivery, que o tornou como sendo o primeiro shopping do Brasil a entregar qualquer produto do seu mix de varejo por meio de aplicativo.

A parceria entre o shopping e o James Delivery, que acontece desde setembro de 2018, surgiu com o intuito de oferecer mais comodidade aos clientes. Entendendo a mudança no estilo de vida da sociedade, que passou a estar mais conectada, o Mueller passou a ter mais uma opção para que os clientes, quando não puderem se deslocar ao shopping, realizarem suas compras. Com esse serviço, o público pode comprar desde refeições, roupas, calçados ou presentes, sem a necessidade de ir ao shopping.

“Com uma tendência cada vez mais forte de grandes players do varejo investirem no omnichannel, o Shopping Mueller entendeu a importância do e-commerce para os seus lojistas, e trouxe essa parceria exclusiva. E para que do outro lado, os clientes, não tivessem ônus maior do que a taxa de entrega, o preço do ponto de venda físico e do aplicativo não é diferente”, relata a superintendente do Mueller, Daniela Baruch, sobre a parceria com o James Delivery, que é uma startup curitibana focada em entregas especiais e a primeira no país a entregar qualquer tipo de mercadoria.

O resultado e a premiação da Abrasce acontecem no dia 9 de setembro, em São Paulo (SP).