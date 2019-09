Nesse mês, o Shopping Mueller, em Curitiba (PR), comemora a formatura da primeira turma de alunos que conquistaram a certificação do EJA – Educação de Jovens e Adultos, o programa oficial do Ministério da Educação. Na última quarta-feira, 14 de agosto, 39 alunos – sendo 23 estudantes do Ensino Fundamental e 16 do Ensino Médio – receberam o diploma e celebraram mais uma conquista em suas carreiras profissionais. Isso acontece através do projeto “Alfabetizando e Derrubando Barreiras”, promovido pelo Shopping Mueller, que elimina o analfabetismo e proporciona novas oportunidades para os funcionários do shopping. Até 2021, todos os funcionários devem estar formandos no Ensino Médio através desse projeto de verdadeira transformação de vida.

Uma das formandas, Maria Lúcia Alves Barbosa, de 56 anos, é supervisora da limpeza e há 26 anos trabalha no Mueller. Na infância, Maria não pode concluir o Ensino Fundamental devido às barreiras que a vida lhe impôs: trabalhar desde pequena e, mais tarde, cuidar dos filhos. Alguns anos depois, a supervisora teve a oportunidade de voltar a estudar com a ajuda do Shopping Mueller. “Estar na sala de aula me fez sentir uma adolescente. Agora que eu terminei essa primeira fase, vou me matricular no Ensino Médio. Sei que atrás de uma conquista, outras muitas ainda virão”, afirma Maria Lúcia.

A criação do projeto

Com 36 anos de história na capital paranaense, o Mueller conta com uma equipe de aproximadamente 270 funcionários, todos por contratação direta, muitos dos quais lá trabalham desde a inauguração do shopping. Após levantamento efetuado, um dado chamou atenção nas pesquisas sobre o perfil dos colaboradores: 44% possuíam um baixo grau de escolaridade, não tendo completado o Ensino Médio. A pesquisa apontou também casos de analfabetismo. A partir da identificação dessa situação, o shopping buscou formas para superar os obstáculos da educação, visando promover um futuro melhor para seus colaboradores, com mais qualidade de vida e perspectivas de crescimento. Foi então que surgiu o projeto “Alfabetizando e Derrubando Barreiras”.

Pensando em formas de cuidar do vínculo entre empresa e colaborador, o departamento de recursos humanos do shopping iniciou diversas ações focadas no desenvolvimento pessoal e profissional da equipe do Mueller, como forma de retribuir o trabalho e esforço dos funcionários ao oferecer algo que fosse único e indispensável para cada um: o conhecimento.

Segundo o coordenador de recursos humanos Tiago Torres, o analfabetismo foi eliminado e os funcionários ganharam novas perspectivas de futuro. “Estamos muito felizes em ver a transformação que a educação promoveu em nossos funcionários e até em suas famílias. Profissionais de departamentos como segurança e limpeza, que tinham baixa escolaridade, hoje têm propósito e novos objetivos na carreira profissional”, destaca Torres.

Muito mais do que proporcionar uma qualificação para os colaboradores, a realização pessoal também foi elevada. “Era um sonho que eu tinha de continuar meus estudos, e que jamais pensei que conseguiria realizar. Hoje eu me sinto muito feliz, minha autoestima melhorou e agora quero continuar estudando cada vez mais”, agradece Kátia Sartori, de 50 anos, subencarregada da limpeza, que completa 20 anos de trabalho no Shopping Mueller.

Os alunos do projeto estudam quatro horas semanais em uma sala do shopping preparada para receber as aulas. “Ficamos muito orgulhosos do empenho de cada funcionário e emocionados em ver como o conhecimento impactou as famílias desses alunos. Nós esperamos que o crescimento pessoal e profissional de cada um seja constante”, parabeniza a superintendente do Shopping Mueller, Daniela Baruch.

Perspectivas futuras e reconhecimento

As aulas foram ministradas durante 18 meses por professores do Serviço Social da Indústria (SESI), que gerou uma dedicação espontânea dos alunos, além de muito estudo em casa. O projeto continua, uma vez que a meta do Shopping Mueller é ter 100% dos seus funcionários com o Ensino Médio concluído. As aulas da segunda turma já começaram e 49 novos alunos estão matriculados, com previsão de término para 2021. O projeto deu tão certo que recebeu prata na categoria Gestão de Equipes no Prêmio Abrasce 2018.