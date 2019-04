A Páscoa é sempre uma época muito aguardada pelas crianças e mais uma vez o Shopping Jardim das Américas promete fazer da data um evento inesquecível para as famílias. Haverá a famosa Caça aos Ovos, na qual as crianças de 2 a 10 anos irão percorrer todo o mall em busca dos tesouros de chocolate. Serão realizadas seis Caças aos Ovos por dia com duração de 1 hora cada. Vale reforçar que as vagas são limitadas a 15 crianças por turma. A atividade acontece no Shopping Jardim das Américas nos dias 13, 14, 19 e 20 de abril, das 14h às 20h.

Acontecerá também na Praça de Eventos – 2º piso, a Oficina de Pirulito de Chocolate, nos dias 6, 7, 13, 14, 19 e 20 de abril, das 14h às 20h. As oficinas têm duração de 30 minutos, também com capacidade para 15 crianças por turma, faixa etária de 3 a 12 anos.

As inscrições devem ser feitas previamente através do formulário disponível no site do shopping: jardimdasamericas.com.br/pascoa2019 e o valor de inscrição para cada atividade é de R$ 5,00 (pagamento somente em dinheiro). Venha aproveitar essa Páscoa com muita diversão e sabor no Shopping Jardim das Américas.